"Гражданская война" в Украине: из Татарстана воевать на Донбассе ездили сотни наемников. Количество “груза 200” никому не интересно - росСМИ

03.10.2017 14:39

За три с половиной года войны на востоке Украине в ряды террористов “Л/ДНР” вступили около 500 татарстанцев. Число потерь неизвестно, но информация о новом “грузе 200” продолжает приходить до сих пор. 1 октября в Казани открыли отделение общественной организации “Союз добровольцев Донбасса”, объединяющей наемников “Л/ДНР”, передает “Диалог.UA” со ссылкой на “Московский комсомолец в Казани”.

На “торжественное” мероприятие наемники приходили без погон, в разной форме и с разными нашивками, среди которых “Спарта”, “Призрак”, люди Игоря Стрелкова. По словам главаря регионального отделения организации Михаила Шарова, с войны многие татарстанцы вернулись с ранениями, многие погибли. И хотя точное количество ликвидированных террористов из Татарстана неизвестно, в “Союзе” заявляют, что до сих пор получают информацию о гибели земляков.