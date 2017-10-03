- "Гражданская война" в Украине: из Татарстана воевать на Донбассе ездили сотни наемников. Количество “груза 200” никому не интересно - росСМИ14:39
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"12:35
- Ситуация на КПВВ: «Новотроицкое» порадовало отсутствием очередей12:25
- КОНСТАНТИНОВКА ВНОВЬ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ11:34
- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: потерь у ВСУ нет10:14
- В Мариуполе появился приют для бездомных собак. ВИДЕО07:45
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
"Гражданская война" в Украине: из Татарстана воевать на Донбассе ездили сотни наемников. Количество “груза 200” никому не интересно - росСМИ
За три с половиной года войны на востоке Украине в ряды террористов “Л/ДНР” вступили около 500 татарстанцев. Число потерь неизвестно, но информация о новом “грузе 200” продолжает приходить до сих пор. 1 октября в Казани открыли отделение общественной организации “Союз добровольцев Донбасса”, объединяющей наемников “Л/ДНР”, передает “Диалог.UA” со ссылкой на “Московский комсомолец в Казани”.
На “торжественное” мероприятие наемники приходили без погон, в разной форме и с разными нашивками, среди которых “Спарта”, “Призрак”, люди Игоря Стрелкова. По словам главаря регионального отделения организации Михаила Шарова, с войны многие татарстанцы вернулись с ранениями, многие погибли. И хотя точное количество ликвидированных террористов из Татарстана неизвестно, в “Союзе” заявляют, что до сих пор получают информацию о гибели земляков.
Теги: Украина, Донбасс, гражданская война, Казань, Татарстан, ДНР, ЛНР, террористы
- "Они очень отличаются от "ЛНР" и "ДНР"": бойцы АТО рассказали, что на позициях "ЛНР" под Крымским увеличилось количество кадровиков РФ
- Конфликт на Донбассе продлится очень долго - мнение российских аналитиков
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- 700 боевиков на 48 украинских военных - в "ЛДНР" придумали свой вариант обмена пленными
- СМИ: Организаторы блокады Донбасса дали России заработать на угле
- В СБУ проверяют "встречу" Савченко с главарями "ДНР" и "ЛНР"
- "Гражданская война" в Украине: из Татарстана воевать на Донбассе ездили сотни наемников. Количество “груза 200” никому не интересно - росСМИ14:39
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"12:35
- Ситуация на КПВВ: «Новотроицкое» порадовало отсутствием очередей12:25
- КОНСТАНТИНОВКА ВНОВЬ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ11:34
- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: потерь у ВСУ нет10:14
- В Мариуполе появился приют для бездомных собак. ВИДЕО07:45
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- "Гражданская война" в Украине: из Татарстана воевать на Донбассе ездили сотни наемников. Количество “груза 200” никому не интересно - росСМИ14:39
- Нобелевскую премию по физике вручили "ловцам" гравитационных волн14:30
- Проверьте себя на человечность!14:20
- Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов для населения в 2018-2020 годах13:56
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться13:34
- Десять чемоданов с винтовками, взрывчаткой и тысячами патронов: полиция Лас-Вегаса шокирована арсеналом оружия, найденным в номере кровавого стрелка, - New York Times13:16
- Доллар в Украине подскочил до максимума с весны12:54
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"12:35
- Ситуация на КПВВ: «Новотроицкое» порадовало отсутствием очередей12:25
- В Польше снизили пенсионный возраст12:14
- Проверьте себя на человечность!14:20
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться13:34
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания