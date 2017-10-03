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Хроника АТО: боевики впервые с начала «школьного перемирия» применили «Грады» на Донбассе

03.10.2017 22:09
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Хроника АТО: боевики впервые с начала «школьного перемирия» применили «Грады» на Донбассе

Боевики в зоне АТО впервые с начала «школьного перемирия» применили реактивную систему залпового огня «Град» по позициям сил ВСУ на подступах к Гнутово на Мариупольском направлении. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook, передают fakty.ua.

«Сегодня, впервые с начала школьного перемирия пророссийские наемники применили реактивную систему залпового огня „Град“. В 16 часов враг выпустил 15 снарядов из „Града“ по опорным пунктам сил АТО на подступах к Гнутовому», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ с начала суток; двое украинских военных получили ранения.

«Около часа ночи боевики из автоматического гранатомета обстреляли наши позиции в районе Гнутово на мариупольском направлении. В ответ украинские военные применили оружие на поражение. В результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения. Пострадавшим сразу была предоставлена квалифицированная медицинская помощь. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное», — добавили в пресс-центре штаба АТО.

На донецком направлении с полуночи незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали юго-восточные околицы города Авдеевка из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Мариупольское направление, Донецкое направление
 
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