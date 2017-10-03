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"Патриоты "молодой республики" достигли совершенства в области мародерства", - Казанский показал знаковое фото из оккупированного Донецка
Еще в мае 2014 года поклонники "русского мира", оккупировавшие украинский Донецк, захватили супермаркет "Метро", что у Донецкого аэропорта. К разграблению и мародерству тогда активно прибегли не только террористы, но и местные жители. Об этом напомнил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает dialog.ua.
С тех времен прошло уже более 3 лет. "Русский мир" все еще "царствует" в украинском городе, разрушая то, до чего дотягивается. Красноречивым свидетельством его разрушительной силы, среди прочих, является и ограбленный супермаркет. Казанский обнародовал нынешнее фото некогда огромного и богатого магазина. Теперь от него не осталось даже стен. "Все-таки за 3,5 года патриоты молодой республики достигли совершенства в области мародерства", - констатировал Казанский.
Теги: Донецк, Донбасс, ограбление, супермаркет, террористы, мародеры
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