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Послание для ОБСЕ и ООН: жители смело требуют, чтобы боевики "ДНР" и российские наемники убрались вон из оккупированного села Пикуза
Мирные жители села Пикуза, захваченного российско-террористическими войсками в 2015 году, требуют от ОБСЕ немедленно отвести вооруженных людей и оружия из населенного пункта, сообщает dialog.ua.
Наблюдатели СММ ОБСЕ передали официальное письмо жителей села Пикуза неподалеку от Мариуполя администрации Новоазовского района, ООН и Международному комитету Красного Креста. О данном обращении стало известно благодаря публикации отчета СММ ОБСЕ от 1 октября.
Жители захваченного боевиками "ДНР" села требуют, чтобы вооруженные люди покинули их населенный пункт. "В письме изложены те трудности, с которыми сталкиваются жители, как то: нехватка газоснабжения, а также письмо содержит требование немедленно отвести вооруженных мужчин и вооружение от жилых районов села", - сообщают в Мониторинговой миссии.
Подчеркивается, что наблюдатели СММ видели вооруженных террористов на территории населенного пункта. Известно, что к концу 2015 года это село, которое раньше называлось Коминтерново, находилось в серой зоне согласно минским договоренностям, однако боевики "ДНР" заняли его 22 декабря 2015.
Теги: Донбасс, ООН, Красный Крест, Новоазовский район, ОБСЕ, ДНР, боевики, Мариупольское направление
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