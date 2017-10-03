Проект закона о реинтеграции Донбасса готов: Россия названа страной-агрессором и оккупантом

03.10.2017 18:02

Проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях готов. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Cыроид на своей странице в Facebook опубликовала проект президентского закона, передает 0629.

Документы, на которые опирается закон, - Декларация о государственном суверенитете Украины, Статут ООН, Декларация принципов международного права, а также Будапештский Меморандум 1994 года.

Согласно проекту, Россия официально признается страной-агрессором, а действия Украины определены уже не как антитеррористическая операция, а как самооборона государства.

“...агрессия Российской Федерации против Украины началась с неоглашенных, несанкционированных, скрытых вторжений на территорию Украины подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств РФ, а также путем организации и поддержки террористической деятельности в Украине”, - говорится в проекте закона.

Отмечается, что РФ осуществляет агрессию против Украины и временную оккупацию ее территорий с помощью вооруженных сил РФ, состоящих из регулярных объединений, подразделений и спецформирований, которые подчиняются Министерству обороны и другим силовым ведомствам РФ, а также при участии незаконных вооруженных бандформирований и наемников, управляемых и финансируемых Российской Федерацией.

В тексте документа указывается, что временно оккупированной территорией признается "сухопутная территория и внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, сел и поселков Донецкой и Луганской областей, в которой вооруженные силы и оккупационная администрация установили и осуществляют всеобщий контроль.

Также законом устанавливается правовой статус оккупированных территорий, права и свободы жителей этих территорий. Документом обеспечивается и порядок въезда и перемещения товаров на временно оккупированные территории.

За жителями оккупированных территорий, вне зависимости от приобретения ими статуса внутренне перемещеных лиц или другого правового статуса, сохраняется право собственности и другие вещественные права на имущество, в том числе и недвижимое, включая земельные участки

“За жителями оккупированных территорий, вне зависимости от приобретения ими статуса внутренне перемещеных лиц или другого правового статуса, сохраняется право собственности и другие вещественные права на имущество, в том числе и недвижимое, включая земельные участки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей”, - говорится в документе.

Кроме того, законом разрешается для сдерживания российской агрессии привлекать отдельные подразделения ВСУ, оружие и боевую технику.

"Правовым основанием для сдерживания вооруженной агрессии РФ и восстановления целостности Украины является статья 51 Статута ООН и национальное законодательство Украины”, - сказано в проекте закона.

Непосредственное руководство военных частей, которые привлекаются для сдерживания российской агрессии, возлагается на Объединенный оперативный штаб ВСУ.

В проекте закона подчеркивается, что целью государственной политики является освобождение оккупированных территорий и восстановление там конституционного строя.