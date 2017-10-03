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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: «Новотроицкое» порадовало отсутствием очередей

03.10.2017 12:25
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Ситуация на КПВВ: «Новотроицкое» порадовало отсутствием очередей

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 50/70;
КПВВ «Марьинка» — 30/70;
КПВВ «Новотроицкое» — 0/0;
КПВВ «Гнутово» — 20/30.
Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.
В общем вчера в КПВВ было оформлено 27,5 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 4800 человек и 950 транспортных средств;
«Марьинка» — 7000 человек и 1305 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6105 человек и 1245 транспортных средств;
«Гнутово» — 2930 человек и 745 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 6645 человек.



Теги: Донбасс, очередь, АТО, Госпогранслужба, КПВВ
 
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