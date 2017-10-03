В Мариуполе появился приют для бездомных собак. ВИДЕО

03.10.2017 07:45

Вчера представители МКП “Щасливі тварини” показали новое место обитания. Под заводские трубы, на улицу Виктора Чукарина, 1( Кальмиусский район) будут отвозить всех бездомных животных, выловленных на улицах города. С улицы Флотской сюда перенесли карантинную площадку и небольшую операционную для животных, сообщает 0629.

В распоряжение нового предприятия отдали помещения старых заводских бань, два гектара территории комбината им. Ильича и большой кредит доверия мариупольцев. Новому руководству обновленного предприятия теперь придется доказать, что методы обращения с бездомными животными в Мариуполе гуманные.

“Предприятие новое, но все считают, что мы работаем по-старому”,- с некоторой обидой отмечает директор МПК “Щасливі тварини” Анатолий Бахеркин и добавляет, что предприятие докажет, что обращаться с животными будут гуманно.

В течение трех недель в городе работал Международный благотворительный фонд “Четыре лапы”, представители которого показывали, как проводить стерилизацию, какими препаратами нужно пользоваться и как ухаживать за животными после операции и т.д.

Отдельное внимание уделили отлову бродячих животных. Представители фонда "Четыре лапы" выезжали в места их массового скопления и показывали, как гуманно их отлавливать.

“Мариупольские "ловцы" привыкли работать со снотворным: из трубки распыляют снотворное, после собака засыпает и ее забирают. Специалисты же “Четырех лап” в своей работе не используют ни кинологическую петлю, ни снотворное, а стараются пообщаться с животным. К крайним мерам иногородние ловцы прибегали только если собака была достаточно агрессивна. Наши же представители “Коммунальника” с животными общаться не привыкли, а применяли менее гуманные методы”, - поделился Бахеркин.

Сейчас в задачах у нового руководителя не только обучить старых сотрудников, но и набрать новую команду "ловцов". У предприятия в скором времени появится новый спецавтомобиль, и на нем можно будет объезжать больше мест. Теперь на предприятии ждут, когда состоятся торги, и машина появится в распоряжении предприятия.

По результатам работы фонда "Четыре лапы" в Мариуполе было выловлено и стерилизовано 360 животных, как кошек, так и собак. В свою очередь ветеринарные врачи и "ловцы" получили сертификаты от МКП "Щасливі тварини" .

"Сертификаты подтверждают, что наши сотрудники научены гуманному обращению с животными. Предприятие хоть и новое, но сотрудники ведь прежние. Сейчас нашли "ловцы" знают, как общаться с горожанами, которые негативно относятся к сотрудникам службы. Теперь мы им рассказываем, что МКП "Щасливі тварини" выехали по жалобе: собаку отловят, стерилизуют и через неделю привезут на то же место. При этом она не будет давать потомство", - сообщил Бахеркин

"Понимая, что методы обращения с животными гуманны, мариупольцы сами звонят и просят приехать",- отмечают на предприятии.

Отдельного разговора заслуживает новое место содержания животных. Сегодня в клетках, которые МКП "Щасливі тварини" помогли построить Горводоканал и "Мариупольтеплосеть", содержится сразу по несколько взрослых животных, а в одной -даже несколько выводков щенят.

В клетках на момент прибытия журналистов не было ни мисок с едой, ни воды. Но, как заверил Бахаркин, собак только сегодня утром отловили и еще успели покормить. В день собаке положено 250 грамм сухого корма (на еду для животных предприятию выделено 70 тысяч гривен). Животные в новых клетках расположились на деревянных помостах, что, говорят в “Щасливих тваринах”, уже очень хорошо (на бывшей карантинной площадке зимой животные зачастую примерзали к бетонному полу - прим.ред.) "Правда, щенятам, конечно, нужно положить коврик", - заметила Галина Лекунова.

На новом месте известная зоозащитница, теперь по совместительству и ветеринар Галина Лекунова еще только осваивается. Говорит, что сегодня должны подвезти собак со старой карантинной площадки, и уже сегодня несколько кобелей сможет простерилизовать.

Для всех операций у нее есть собственный кабинет. Правда, в нем пока нет ничего кроме стола, холодильника и шкафа для препаратов. Сегодня с самого утра она полностью вымывала помещение, а дыры на стене закрывала плакатами.

К слову, стерилизация одного животного обходится около 300 гривен (при этом, стерилизация кобеля проходит быстрее и дешевле). Несмотря на то, что сотрудники предприятия только в стадии переезда в новое помещение, официально оно существует уже полгода.

За это время за собственные средства простерилизовало 600 кошек и собак (в месяц до 100 животных).

Отличительная черта стерилизованной собаки – клипса на ухе. В то же время на улице таких “меченных животных” встретишь нечасто. Как признается Бахеркин, выпускают с клипсами собак не так много, как хотелось бы.

"У нас отлавливается не так много собак, и всех мы стараемся пристроить. У нас много волонтеров, которые через Интернет находят для животных "добрые руки", - отметил Бахеркин.

А теперь о том, как должна работать карантинная площадка. В среднем на ней в неделю должно содержаться 30-40, а в месяц до 100 - 120 особей. По закону, в течение 7 дней их должны передержать на карантинной площадке. За это время врач должен определить, чем болеет животное, выявить, агрессивно ли оно. Обследованную собаку должны прооперировать, а через 3-4 дня после операции привезти на прежнее место.

Вместо послесловия. Сегодня на карантинной площадке своего часа ждут несколько десятков четвероногих. В том числе и, как его здесь называют недошарпей. Его поймали на 23-м микрорайоне, как впрочем и большинство других привезенных сегодня собак. Более 10 щенят, к примеру, привезли военные с территории аэропорта...

"Недошарпея" после стерилизации уже готовы забрать волонтеры в Днепре. Судьба остальных еще не решена. Пока же собаки содержатся в, откровенно говоря, некомфортных условиях. В длинном помещении возле завода мало света, но много грязи. Четвероногим постояльцам придется дождаться следующего года, когда помещение будут полностью отремонтировано. В ближайшей перспективе - отдельные будки...