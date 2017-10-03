В зоне АТО на российской мине подорвался 24-летний сапер ВСУ

03.10.2017 19:41

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погиб 24-летний сержант 28-й отдельной механизированной бригады Сергей Клемешев. Об этом сообщает издание "Думская".Так, сапер подорвался на российской мине нового образца.

Трагедия произошла у села Богдановка Волновахского района Донецкой области. Сергей Клемешев служил в группе инженерного обеспечения, был опытным сапером. В тот день он отправился выполнять боевое задание в "серую" зону перед взводными опорными пунктами бригады.

При этом во время инженерных работ военнослужащий наткнулся на мину неизвестной конструкции.

"Следует отметить, что Донбасс используется российскими войсками в качестве полигона для утилизации старого и испытаний нового оружия. В последнее время мы все чаще сталкиваемся с минами новых образцов, ранее не известных нашим специалистам. Есть основания подозревать, что Сергей погиб от взрыва именно такой, новейшей, российской мины", - заявил представитель командования одесской мехбригады.

По данным издания, с воином уже попрощались в пункте постоянной дислокации части, в городе Черноморском. Погибшего героя похоронят на его малой родине - в селе Красноселка Лиманского района Одесской области.