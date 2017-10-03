За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: потерь у ВСУ нет

03.10.2017 10:14

Минувшие сутки в районе проведения АТО завершились увеличением количества обстрелов украинских позиций со стороны боевиков на Донецком направлении, передает 62.ua.

Как сообщает пресс-центр Штаба АТО вечером пророссийские наемники более трех чсаов из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки. А из вооружения БМП враг дважды обстреливал наши укрепления у Зайцево. Кроме того, ночью под огнем противника оказались защитники Майорска и Невельского.

На Луганском направлении около 18 часов оккупанты применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. А неподалекуот Крымского зафиксирована работа 82-миллиметрового миномета врага.

На Приморском направлении после 18 часов сохранялась тишина.

В общем, с начала суток незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Учитывая угрозу жизни, бойцы АТО 12 раз открывали огонь. В результате боевых действий - потерь среди наших защитников нет.