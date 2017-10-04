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"Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
С 1 октября после перерасчета минимальная пенсионная выплата в “ДНР” повысилась с 2 600 российских рублей до 2 730 рублей. А средняя пенсионная выплата с 4 194 рублей поднялась до 4 387 рублей. Об этом рассказала председатель “пенсионного фонда ДНР” Галина Сагайдакова, передает “Диалог.UA”.
По ее словам, размер минимальной пенсии в фейковой “республике” превысил аналогичные выплаты в Украине.
Некорректный перевод гривен в рубли вызвал насмешки в соцсетях. Жители Донецка и других захваченных оккупантами городов рекомендовали Сагайдаковой поупражняться в арифметике для вычисления более точных данных и рекомендовали сравнить цены на продукты питания с Россией, на которую “равняются” “Л/ДНР”.
“А как жить пенсионерке на эту пенсию, цены пипец, за услуги плати, не заплатишь - отрезают, как бы наш глава "ДНР" жил бы на эти деньги?”
“У меня вопрос: равняемся по России и цены, например, на материалы выше Ростова. А у них минималка 5200, я все понимаю, но если мы равняемся по России, то к какому городу 2600”; “Мозги включи, у нас цены старые, а платить почему-то люди в ДНР за коммуналку не могут. Вот задача”, - комментируют донетчане.
Пользователь Татьяна Сергеева напомнила, что сравнивать цены и зарплаты Донецка нужно с таким же крупными городами, как Днепр, Харьков и прочие, а не мелкими городами в области. “И почему я должна сравнивать ЗП наши с какими-то мелкими городами Украины, как Славянск, Изюм и т.д.? Донецк крупный город, вот и сравниваю ЗП с такими городами, как Днепр, Харьков, Одесса. А если тут многие приводят в пример ЗП Славянска, так ставьте им в пример ЗП в Снежном или Шахтерске или других равноценных городах…А поднять пенсии на 130 р. и орать об этом, сравнивая с Украиной, это плевок всем, кто здесь еще живет”, – написала женщина.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, пенсия, коммунальные услуги, повышение, ДНР
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