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Архив - Донецкая область

Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров

04.10.2017 13:10
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Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров

С октября поверка приборов учета воды снова станет платной. Об этом сообщили в КП “Мариупольгорводоканал”, передает 0629.

“Во исполнение требований Закона Украины от 22 июня 2017 № 2119 - VIII «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», постановлениями №1136 и №1137 от 14.09.2017г. Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, исключены расходы, связанные с обслуживанием и поверкой общедомовых и индивидуальных приборов учета, из действующих структур тарифов. Соответственно периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчиков холодной воды будет осуществляться за счет абонентов”, - сказано в сообщении.

Напомним, в Мариуполе с октября 2016 года была отменена платная госповерка счетчиков воды. Кроме того, для малообеспеченных семей водомеры приобретались за счет города и устанавливались бесплатно. Для остального населения установку первого счетчика необходимо было оплатить самостоятельно. А поверка приборов производилась за счет Горводоканала. Снимали и устанавливали счетчики сотрудники предприятия также бесплатно.



Теги: Донбасс, Мариуполь, проверка, водоканал, водоснабжение, водомер, коммунальные услуги, оплата
 
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