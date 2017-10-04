"Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса

04.10.2017 15:49

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий прокомментировал заявления народного депутата Надежды Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса. В одном из эфиров на украинском телевидении Надежда Савченко заявила, что закон о реинтеграции Донбасса - это верный путь к военному положению по всей Украине, передает "Диалог.UA".

Нардеп уверяет, что согласно законопроекту в любой населенный пункт можно ввести военное положение и подчинить этот пункт непосредственно президенту Украины. Со слов Савченко, вся Украина окажется точно в таком же положении, как и жители оккупированных территорий. Такие высказывания скандального депутата замминистра по ВОТ Георгий Тука назвал "ахинеей".

Он напомнил, что закон о реинтеграции касается лишь отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, а военное положение президент Украины Петр Порошенко может объявить по всей Украине и без специальных законов. Свою позицию Тука изложил на своей странице в Facebook.