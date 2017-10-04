- "Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса15:49
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО13:32
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР12:49
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО11:59
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"10:31
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»08:49
"Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий прокомментировал заявления народного депутата Надежды Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса. В одном из эфиров на украинском телевидении Надежда Савченко заявила, что закон о реинтеграции Донбасса - это верный путь к военному положению по всей Украине, передает "Диалог.UA".
Нардеп уверяет, что согласно законопроекту в любой населенный пункт можно ввести военное положение и подчинить этот пункт непосредственно президенту Украины. Со слов Савченко, вся Украина окажется точно в таком же положении, как и жители оккупированных территорий. Такие высказывания скандального депутата замминистра по ВОТ Георгий Тука назвал "ахинеей".
Он напомнил, что закон о реинтеграции касается лишь отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, а военное положение президент Украины Петр Порошенко может объявить по всей Украине и без специальных законов. Свою позицию Тука изложил на своей странице в Facebook.
Теги: Донбасс, закон, Донецкая область, Луганская область, военное положение, Порошенко, Георгий Тука
- Порошенко запустил систему электронных закупок на Донбассе
- НЕ ВСЕ ЖИТЕЛИ ДОНБАССА СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕЗВИЗОМ ДЛЯ УКРАИНЫ
- ВОДА «В ЗАКОНЕ»: ЧТО ЕЩЕ СТАЛО МОЖНО ПРОВОЗИТЬ ЧЕРЕЗ КПВВ
- Самые загрязненные области Украины - Донецкая, Днепропетровская и Луганская
- Незаконно установленные торговые ряды сравняли с землей
- Транспортная прокуратура восстановила законные права ветерана войны
- "Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса15:49
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО13:32
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР12:49
- "С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - поддержавшие главаря "ЛНР" Плотницкого шахтеры больше месяца сидят под землей и просят денег12:41
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО11:59
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"10:31
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- Восемь явных признаков нарушения работы щитовидки16:08
- "Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса15:49
- НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС: УКРАИНЦЫ ЛИШАЮТСЯ ОДНОГО ИЗ ВЫХОДНЫХ15:29
- Евросоюз из-за Донбасса хочет запретить полеты самолетов сразу в три украинских города: СМИ узнали причину шокирующего решения европейцев15:11
- Названы нобелевские лауреаты по химии15:00
- Неизвестные осквернили консульство Украины в Польше14:49
- Верховная Рада рассмотрит сразу два законопроекта по Донбассу: президент Порошенко сделал неожиданный "ход конем" - стали известны подробности14:31
- Эксперт: За 10-15 лет на "накопительные пенсии" можно будет купить разве что китайскую расческу14:09
- В Генштабе озвучили неожиданную версию по Калиновке13:51
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО13:32
- Восемь явных признаков нарушения работы щитовидки16:08
- Почему Россия так сильно и так бесполезно поддерживает референдум в Каталонии08:31
- Что означает законопроект об отмене блокады08:16
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО07:53
- 8 правил, которые помогут подростку избежать сексуального насилия07:37
- Проверьте себя на человечность!14:20
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться13:34
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"