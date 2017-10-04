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"Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"
В 2015 году во время ожесточенных боев за контроль над городом Дебальцево (Донецкая область) российский командир террористов “ДНР” приказал сгрузить трупы “ихтамнетов” на землю и уйти. Наемники отказались выполнять приказ, несколько часов ожидая машину, которая вывезла “груз 200” через “ноль”, передает “Диалог.UA”.
Донецкий террорист Игорь Быстролетов обнародовал скриншот сообщения наемника, который рассказал шокирующую правду об отношении россиян к своим погибшим соратникам.
Быстролетов указал на то, что жители РФ, обвиняющие шахтеров Донбасса в инертности и лености, должны запомнить, что “придет время и ОНИ так же поступят с тобой”. “А народным милиционерам еще раз напомню, что, в случае принятия окончательного решения по вводу в Донбасс миротворцев ООН, вам всем не следует оставаться идиотами. Своих у нас не бросают. Вас тоже не бросят. До границы добежать не успеете”, - пригрозил наемник.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ООН, граница, ДНР, миротворцы, террористы
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