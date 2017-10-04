В Донецкой области нотариусы оформляли фиктивные сделки с недвижимостью с жителями ОРДЛО

04.10.2017 21:49

В настоящее время в городе Бахмуте (бывший Артемовск) Донецкой области правоохранителями проводятся обыски в ряде нотариальных контор. Об этом сообщает "Вечерний Бахмут".

Так, силовиками было выявлено несколько городских нотариусов, которые незаконно проводили сделки с недвижимостью, находясь при этом на неподконтрольной территории либо за её пределами.

Также стало известно, что фигуранты сделок обращались к нотариусам с целью оформить те или иные сделки, в том числе без выезда из ОРДЛО. За определённую сумму денег граждане получали соответствующие документы.

Сегодня в офисах правонарушителей правоохранителями было найдено огромное количество «липовых» нотариальных бланков, в которых зафиксированы неправомерные сделки жителей, в том числе и по временно неподконтрольной территории Украины. Изъяты компьютеры, магнитные носители и иные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Следственные действия продолжаются.