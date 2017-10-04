Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети

04.10.2017 22:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети

Один из жителей оккупированного Донбасса рассказал о нищенской зарплате и невозможности найти нормальную работу в "ДНР", написав в паблике "Донецк Live" эмоциональный пост о тяжелой обстановке в Донецке, передает dialog.ua.

Стало известно, что дончанин, назвавший свое сообщение криком души, возмущен уровнем зарплат в 6000 рублей, при этом большая часть вакансий касается продавцов, торговых представителей и грузчиков.

Дончанин написал, что воевал за "независимость" "ДНР" на фронте, но сейчас найти работу и обеспечить нормальное существование в Донецке он не может. Располагая собственным автомобилем, он отказывается "гробить" его за жалкие 300 руб. в день "+ топливо" и задает риторический вопрос о том, "когда же этот п**дец закончится".



Теги: Донецк, Донбасс, война, работа, зарплата, ДНР, фронт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх