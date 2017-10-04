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"Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
04.10.2017 22:14
Один из жителей оккупированного Донбасса рассказал о нищенской зарплате и невозможности найти нормальную работу в "ДНР", написав в паблике "Донецк Live" эмоциональный пост о тяжелой обстановке в Донецке, передает dialog.ua.
Стало известно, что дончанин, назвавший свое сообщение криком души, возмущен уровнем зарплат в 6000 рублей, при этом большая часть вакансий касается продавцов, торговых представителей и грузчиков.
Дончанин написал, что воевал за "независимость" "ДНР" на фронте, но сейчас найти работу и обеспечить нормальное существование в Донецке он не может. Располагая собственным автомобилем, он отказывается "гробить" его за жалкие 300 руб. в день "+ топливо" и задает риторический вопрос о том, "когда же этот п**дец закончится".
Теги: Донецк, Донбасс, война, работа, зарплата, ДНР, фронт
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