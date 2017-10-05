Боевики бьют по мирным объектам и применяют «Град»

05.10.2017 13:54

Сентябрь стал месяцем наименьших потерь сил АТО с 2014-го года, когда началась российская гибридная война против Украины. Как сообщает сайт Новинарня, в минувшем месяце официальные боевые потери - 5 погибших и 31 раненый. Также двое пограничников погибли, подорвавшись на мине на Луганщине. Так что «школьное перемирие», как бы начатое с 25 августа, худо-бедно, но работает. Правда, боевики «ДНР» и «ЛНР», а также их кураторы из российской армии срывают его всё активнее.

Стреляют везде и из всего

В конце сентября - начале октября Донетчину и Луганщину накрывают волнообразные обстрелы. Затишье на одних направлениях сменяется эскалацией на других. При этом количество нарушений режима тишины редко превышает 20. И это хорошо. Но оккупанты впервые за долгое время начали применять реактивную систему залпового огня «Град».

К моменту написания материала НВФ крыли из РСЗО только приморское направление. Но тут ведь - лиха беда начало… Миномёты и танки (также запрещённые Минскими договорённостями) тоже нередко постреливают.

На приморском направлении в последнее время под ударами позиции ВСУ в районе Гнутово, Широкино, Талаковки (именно у этих населённых пунктов гремели «Грады»), Водяного, Павлополя, Марьинки, Березового, Лебединского, Новотроицкого

На донецком направлении боевики атаковали силы АТО у Авдеевки, Песок, Каменки, шахты Бутовка, Невельского, Майорска, Зайцево (Жованки).

На луганском направлении обстрелы фиксировались у Крымского, Новотошковского, Донца, Трёхизбенки.

Дело доходит и до боестолкновений (чего не случалось довольно давно). Так, согласно данным группы «Информационное Сопротивление», в районе Жованки (подконтрольная ВСУ часть посёлка Зайцево, что под оккупированной Горловкой) схлестнулись две мелкие пехотные группы противника и боевое охранение украинского подразделения, обороняющегося по южной и восточной окраине посёлка.

«Противник, скрытно сблизившись с передовыми позициями ВСУ, попытался путём массированного огневого воздействия (с применением гранатомётов) нанести обороняющемуся подразделению ВСУ огневое поражение. Однако, скрытно выйти на намеченный рубеж оккупантам не удалось из-за бдительности боевого охранения подразделения ВСУ. В результате боя, противник был отброшен на исходный рубеж», - сообщает ИС.

Удары по жилому сектору и не только

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе сообщила о продолжающихся обстрелах со стороны незаконных вооружённых формирований отдельных районов Донецкой области (НВФ ОРДО) мирных населённых пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения.

Так, в конце сентября и начале октября НВФ несколько раз обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов Зайцево (Жованку). Во время одного из этих ударов вследствие попадания зажигательных боеприпасов произошёл пожар в жилом доме по улице Журавского. Дом и имущество сгорели. Жившие там мужчина и женщина вынуждены были искать приют у родственников.

На контрольном пункте въезда-выезда «Майорск», который расположен рядом с Зайцево, украинские пограничники обнаружили повреждения в помещении модуля для оформления документов в результате попадания в него пули калибра 7,62 мм. Пуля прошла навылет через стену этого сооружения и застряла в другой стене. Человеческих жертв и ранений удалось избежать, так как КПВВ в ночное время суток не работает, отмечает пресс-центр штаба АТО.

«Жители Пикуз передали наблюдателям письмо, также адресованное Новоазовской районной администрации, Организации Объединённых Наций и Международному Комитету Красного креста. В письме изложены проблемы, с которыми сталкивается местное население (такие как недостаток газоснабжения), а также содержится требование незамедлительно вывести вооружённых лиц и вооружение из жилых районов населённого пункта», - говорится в отчёте СММ ОБСЕ.

Впрочем, оккупанты плевать хотели на беды мирных граждан. Новым подтверждением тому стали возобновившиеся обстрелы насосной станции первого подъёма Южнодонбасского водопровода (расположена у Ясиноватой, контролируется боевиками). Удары наносят сами представители НВФ, но тут же обвиняют во всём ВСУ. 4 октября на территории насосной станции зафиксировано несколько попаданий снарядов - возле гаража, бомбоубежища, автозаправочной станции, осколками повреждены автомобили.

Разрушения после недавних обстрелов боевиками Зайцево

(подконтрольной украинским военным части посёлка

под названием Жованка) и Марьинки.

Плохие тенденции

К сожалению, очень многие факторы указывают на то, что мира в ближайшее время ждать не приходится.

Украинская разведка и группа «Информсопротивление» фиксируют постоянные перемещения сил и средств противника (танки тащат трейлерами, живую силу - грузовиками). Также отмечается, что оккупанты продолжают активно укреплять свои позиции практически вдоль всей линии разграничения. Не прекращаются и поставки убойной «гуманитарки» со стороны РФ.

Днепровский волонтёр Юрий Мысягин после недавней поездки на Светлодарскую дугу отмечал: «Противник не обращает никакого внимание на разговоры о скором появлении миротворческого контингента. Что миротворцы станут между воюющими сторонами, возьмут под свой контроль кусок границы неконтролируемой украинскими пограничниками, и АТО сразу закончится… На той стороне идёт подготовка в затяжной войне. Укрепляются ВСЕ передовые позиции. Для опорников и блиндажей завозится лес - много леса, и много мешков… Некоторые позиции «закатываются» в бетон, окопы роются в человеческий рост… Осень и зима будут горячими… Война - надолго».

Подтверждает готовность противника воевать долго и с большой кровью главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, на территориях оккупированного Россией Донбасса сейчас находится военная сила, равная по мощи почти всем европейским странам-членам НАТО.

«Танки - 650 штук, боевые бронированные машины - 1310 штук, артиллерия различных калибров (в том числе, крупнокалиберная, запрещена Минскими соглашениями) - почти 500 стволов, реактивные системы залпового огня - почти 260 единиц, зенитно-ракетные комплексы - до 100 единиц, - перечислил Матиос, уточнив, что всё это оружие - российское. - Российская Федерация на данный момент находится на Донбассе в количестве почти трёх тысяч человек в составе двух батальонно-тактических групп, одной ротно-тактической группы, на вооружении которых, кроме перечисленных выше единиц, почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов».

Всего, по разным данным, силам АТО противостоит около 30 тысяч оккупационных войск (кадровые российские военные, наёмники, а также местные боевики, натасканные в российских военных лагерях).

Ожидается активизация «снайперской войны»

Спикер Генштаба ВСУ по вопросам АТО Влад Волошин, принимавший в своё время участие в освобождении части городов Донбасса (в том числе, Славянска, над горсоветом которого вместе с другими воинами поднял украинский флаг) прокомментировал сообщение украинской разведки о том, что в район Зайцево для усиления боевиков прибыло российское снайперское подразделение с современными винтовками.

«Этого стоило ожидать, ведь естественная среда за неделю-две начнёт меняться, - отмечает Волошин. - В цветовой гамме появятся другие оттенки, «зелёнка» уменьшится, появится много новых демаскирующих факторов».

По словам спикера, традиционно в такие временные периоды возрастает роль снайперов на передовой. И это продлится до того, пока не выпадет «длинный снег».

Волошин подчёркивает, что «снижение температуры заставит «объекты охоты» двигаться активнее и больше появляться в «секторах поражения». И прогнозирует активизацию «снайперской войны».

Андрей ПИТОНОВ.