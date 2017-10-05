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Боевики «отправили на подвал» идеолага «ДНР» с женой
Гражданина России, идеолога и активиста так называемой «ДНР» Романа Манекина задержали в Донецке
Мужчину держат в подвале, пытают, избивают и обвиняют в шпионаже в пользу Украины.
По словам журналиста, Манекина вместе с женой задержали свои же соратники по борьбе за «Новороссию» . 28 сентября к ним в квартиру в Донецке ворвались вооруженные люди, которые похитили идеолога.
«Супругу на следующий день отпустили — высадили из машины в центре Донецка с мешком на голове. А самого Манекина продолжают держать в каких-то застенках», – сообщил Казанский.
Также, журналист отмечает, что на исчезновения мужчины никто из деятелей «ДНР» не обратил внимания.
«Ни Рожин, ни Ходаковский, ни Полынков, ни Мюрид, ни Долгов, ни Жучковский — никто не написал ни слова о соратнике, попавшем в беду. Кто-то испугался, кому-то просто на него наплевать. Русские своих не бросают, — добавил он.
Кроме того, помнению журналиста, к похищению Манекина, может быть причастен бывший «министр иностранных дел ДНР» Александр Кофман. По отношению к нему, пропагандист написал несколько жестких постов.
«После этого Кофман пообещал переломать Манекину кости», — сообщает Казанский.
Кроме этого, пропагандист конфликтовал с другим «министром ДНР» — Алексеем Диким. Он, по словам Казанского, имеет репутацию «тупого отморозка и садиста». Жена Манекина обвиняет в похищении мужа именно людей Дикого.
По данным журналиста, похищенного пропагандиста уже официально перевели в СИЗО. Манекину инкриминируют «диверсионную деятельность против республики, конституционного строя».
Как писала Politeka, в сети опубликовали свежие впечатляющие фото из оккупированного боевиками незаконных вооруженных формирований Донецка.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, подвал, ДНР, боевики
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