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Донетчина ждёт инвесторов и куркулей
В Краматорске 28-29 сентября состоялся ХІІ Международный экономический форум «Discover Dn.Ua». Мероприятие анонсировалось как площадка для налаживания прямых контактов между представителями власти и бизнеса, привлечения потенциальных инвесторов, применения европейского опыта для устойчивого роста региональной экономики, развития инновационных и нестереотипных отраслей.
Ставка на малый и средний бизнес
Форум проходил в цеху одного из краматорских заводов. Кроме площадок для переговоров и дискуссий работала выставка, на которой предприниматели Донетчины показывали свои товары.
По словам губернатора Павла Жебривского, важно было показать, что, несмотря на неспокойную обстановку в регионе в Донетчину стоит вкладывать деньги. «Это, конечно, рискованные инвестиции, но всегда рискованные инвестиции дают намного большую прибыль, - пояснил председатель областной военно-гражданской администрации. - И в этом направлении мы хотим завоевать доверие иностранных инвесторов… Мы хотим не столько возить евродепутатов в Широкино, Авдеевку или Торецк и показывать беду, которая там, а привозить их, в том числе, на успешные предприятия».
Жебривский в очередной раз подчеркнул, что считает неправильной ситуацию, когда более 90% валового продукта на Донетчине производится крупными предприятиями. «Мы должны изменить пропорцию. Будем содействовать, помогать малому и среднему бизнесу», - подчеркнул губернатор.
Директор Представительства ПРООН в Украине Янтомас Химстра поддержал Жебривского, отметив, что «движущей силой экономики Донецкой области станет именно малый и средний бизнес», а «децентрализация также изменит область к лучшему».
По словам губернатора, на территории региона появятся пять индустриальных парков (в Лимане, Мариуполе, Торецке, Константиновке и Славянске), через которые планируется привлечь достаточно большой инвестиционный ресурс. Областные власти готовы взять на себя всю «бюрократическую часть». А инвестору де нужно заниматься только организацией производства, не тратя время на общение с местными чиновниками, облэнерго, облгазом и так далее.
Иностранные эксперты отмечали: чтобы пошли инвестиции, необходимо не только остановить боевые действия, но и бороться с коррупцией. Пока с тем и другим у нас, увы, проблемы…
Главное - верить в собственные силы
Во время «Discover Dn.Ua» состоялось подписание очередных соглашений в рамках программы «Украинский донецкий куркуль» о выделении средств для семерых предпринимателей на создание и развитие бизнеса. Каждый получил до 500 тысяч гривен на условиях софинансирования из областного и местных бюджетов.
Одним из условий получения гранта по этой программе является создание новых рабочих мест и официальное трудоустройство работников. «Нам нужно создать 150 тысяч «куркулей», тогда жизнь в Донецкой области кардинально изменится», - заявил Павел Жебривский.
Одним из тех, кто воспользовался программой «Украинский донецкий куркуль», стал переселенец-предприниматель Сергей Свириденко. Он открыл в Константиновском районе ферму и занимается производством козьих сыров.
«Идея разводить коз и делать сыры возникла довольно давно. Первые инвестиции мы сделали из собственных средств, а когда появилась возможность получить грант - сразу подали документы. За средства гранта (500 тысяч) будем строить профессиональную сыроварню и увеличивать отару», - отметил Сергей Свириденко.
Стас ДОЛГОВ.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Краматорск, бизнес, инвестиции
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