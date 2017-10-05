- «Это объявление войны»: закон о реинтеграции Донбасса вызвал истерику в «ДНР»10:10
- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО09:10
- У Кучмы рассказали о прогрессе в Минских переговорах07:29
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети22:14
- В Донецкой области нотариусы оформляли фиктивные сделки с недвижимостью с жителями ОРДЛО21:49
- "Идущий на смерть" боевик "ДНР" уничтожен на Донбассе: соцсети узнали о гибели боевика от страшных ранений21:24
- "Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса15:49
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО13:32
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР12:49
«Это объявление войны»: закон о реинтеграции Донбасса вызвал истерику в «ДНР»
Принятие Киевом проекта закона о реинтеграции Донбасса будет равнозначно объявлению войны. Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», такое заявление озвучил Денис Пушилин, представляющий самопровозглашенную «ДНР» в Трехсторонней контактной группе по урегулированию военного конфликта на Донбассе. «Этот законопроект является полным противоречием Минским договоренностям и приведет к блокировке переговорного процесса»,- отметил он.
К тому же, по мнению Пушилина, таким решением украинские власти в одностороннем порядке заявляют о признании агрессии агрессивного государства, несмотря на точку зрения Совбеза ООН.
«Только у этого органа есть право на определение агрессии. С учетом этого об обсуждении и согласовании данного документа с представителями республик, в соответствии с предусмотренным комплексом мер, речь не идет»,- сказал представитель донецких боевиков.
Ранее представитель Российской Федерации в минской переговорной группе Борис Грызлов заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса полностью противоречит подписанным в Минске договоренностям.
Теги: Донбасс, закон, война, ДНР
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Волонтер предлагает спрашивать у россиян на границе: "Воюют ли россияне на Донбассе? Кто развязал войну на Донбассе?"
- Кремль готовится к большой войне?
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- «Это объявление войны»: закон о реинтеграции Донбасса вызвал истерику в «ДНР»10:10
- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО09:10
- У Кучмы рассказали о прогрессе в Минских переговорах07:29
- Чему учат детей террористы "ЛНР": в Сети высмеяли "патриотические" игры в оккупированном Луганске. ВИДЕО22:36
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети22:14
- В Донецкой области нотариусы оформляли фиктивные сделки с недвижимостью с жителями ОРДЛО21:49
- "Идущий на смерть" боевик "ДНР" уничтожен на Донбассе: соцсети узнали о гибели боевика от страшных ранений21:24
- "Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса15:49
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО13:32
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- Абонентов «Киевстара» ожидают новые тарифы10:25
- «Это объявление войны»: закон о реинтеграции Донбасса вызвал истерику в «ДНР»10:10
- Ученые создали "супер-клей" для ран10:00
- В центре Одессы расстреляли замглаву Одесского облсовета09:55
- Известного украинского певца обворовали в США09:45
- Лучшие способы справиться с голодом09:35
- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО09:10
- Чем опасно низкое давление и как его лечить08:55
- Медики рассказали, чем опасен для здоровья интернет-шоппинг08:47
- В турецкой Анталии нашли останки Санта-Клауса08:37
- Лучшие способы справиться с голодом09:35
- Чем опасно низкое давление и как его лечить08:55
- Медики рассказали, чем опасен для здоровья интернет-шоппинг08:47
- Лід в косметології - дешевий засіб для проблемної шкіри07:53
- Какие судьбоносные моменты ожидать знакам Зодиака до конца года?07:46
- Популярні знеболювальні виявилися отрутою07:18
- «Нам угрожают, на нас давят», - представители сел Донетчины приехали в Киев, чтобы рассказать о незаконных действиях властей Покровска20:35
- Семечки — панацея от десятков болезней19:30
- Киви омолаживает19:10
- Плохой сон ведёт к ожирению18:46
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"