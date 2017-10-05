«Это объявление войны»: закон о реинтеграции Донбасса вызвал истерику в «ДНР»

05.10.2017 10:10

Принятие Киевом проекта закона о реинтеграции Донбасса будет равнозначно объявлению войны. Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», такое заявление озвучил Денис Пушилин, представляющий самопровозглашенную «ДНР» в Трехсторонней контактной группе по урегулированию военного конфликта на Донбассе. «Этот законопроект является полным противоречием Минским договоренностям и приведет к блокировке переговорного процесса»,- отметил он.

К тому же, по мнению Пушилина, таким решением украинские власти в одностороннем порядке заявляют о признании агрессии агрессивного государства, несмотря на точку зрения Совбеза ООН.

«Только у этого органа есть право на определение агрессии. С учетом этого об обсуждении и согласовании данного документа с представителями республик, в соответствии с предусмотренным комплексом мер, речь не идет»,- сказал представитель донецких боевиков.

Ранее представитель Российской Федерации в минской переговорной группе Борис Грызлов заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса полностью противоречит подписанным в Минске договоренностям.