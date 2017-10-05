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На Донбассе открыли часть "Дороги жизни"
Аварийный мост в Селидово отремонтировали
Аварийный мост отремонтировали и торжественно открыли в Селидово Донецкой области. Он соединяет город и является частью так называемой "Дороги жизни" на трассе Краматорск-Мариуполь. До этого конструкцию не ремонтировали более пятидесяти лет. На ремонт потратили более 6 000 000 гривен из областного бюджета. Кроме того, строители капитально отремонтировали 2 километра прилегающих к мосту дорог.
"Когда мужчина проходил через мост в Счастье, его подстрелили. Ранее офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщил команде СММ, что 6 сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины подстрелили мужчину, который переходил через мост в Счастье", – говорится в отчете миссии ОБСЕ.
Медперсонал больницы в Счастье подтвердил наблюдателям, что 6 сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины доставили к ним в больницу мужчину, который скончался от потери крови.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Селидово, мост
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