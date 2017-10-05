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Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО
Россия признается агрессором, а режим АТО сменится на "оборону государства"
4 октября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о реинтеграции Донбасса. "Сегодня" разобралась в положениях документа и узнала, как его принятие может повлиять на ситуацию на востоке Украины.
Статус
Отдельные районы Донецкой и Луганской областей получат официальный статус временно оккупированных территорий. Ими планируют признать сухопутную территорию, морское и воздушное пространство. Границы этих территорий определит наше Минобороны по представлению Генштаба.
"Временная оккупация РФ территорий в Донецкой и Луганской областях... является нелегитимной и не создает для РФ никаких территориальных прав. Деятельность вооруженных сил и других воинских формирований РФ и оккупационной администрации РФ противоречит нормам международного права, является незаконной. Любой изданный в связи с этим акт является недействительным и не создает правовых последствий", — указано в документе.
Тем самым Украина признает РФ агрессором и оккупантом. Права и свободы местного населения, согласно документу, должны соответствовать международному праву: в частности, физлица (не важно, имеют ли они статус переселенцев) и юрлица сохраняют права собственности на недвижимость, землю в зоне АТО, если были приобретены в рамках законодательства Украины.
Цели
В документе речь идет об освобождении региона, восстановлении конституционного порядка, защите интересов граждан, пострадавших от агрессии РФ. Для этого наша страна будет руководствоваться положениями по безопасности Минских соглашений.
"Фактически этим документом мы легализуем Минские договоренности в рамках правового поля Украины. С формальной точки зрения, сами по себе Минские договоренности не могут считаться источником права, в том числе международного, поскольку они не подписывались субъектами международного права. Их подписывали, в том числе, террористы", — отметил в Facebook нардеп Мустафа Найем.
Кроме того, в проекте говорится, что "государство Украина не несет ответственности за противоправные действия РФ, ее вооруженных сил, других военных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Политолог Владимир Фесенко считает это верным решением: "Это вопрос ответственности — кто юридически отвечает за конфликт. Правильная стратегия, чтобы нам потом не предъявляли претензий, в том числе и в Страсбурге".
Методы
Проект также предполагает, что режим АТО сменится на "оборону государства". "Основанием для сдерживания и отпора вооруженной агрессии РФ и восстановления терцелостности Украины является статья 51 Устава ООН и нацзаконодательство Украины", — уточняется в документе.
"В законопроекте определены действия на Донбассе не как АТО, а как самооборона государства, что дает возможность вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период на неопределенный срок до тех пор, пока самооборона будет происходить", — акцентирует нардеп Ирина Луценко.
Для повышения эффективности операций на Донбассе планируется создать Объединенный оперативный штаб. Он будет руководить всеми силовиками. Штаб должен контролировать, планировать и проводить все операции на востоке страны. Замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко уточняет, что в документе предусмотрена возможность введения военного положения по указу президента, но нужно подтверждение парламента. Также нардеп напомнил: для этого существует и конституционная норма.
Последствия
Политологи считают, что законопроект о реинтеграции Донбасса имеет большие шансы быть принятым. "Прописаны правильные посылы. Например, что территории являются временно оккупированными, или что это уже не АТО, а военная операция", — говорит профессор НаУКМА Алексей Гарань. Вряд ли из-за этого документа РФ пойдет на эскалацию конфликта, ведь сохраняется переговорная линия с ЕС и США.
А вот взаимосвязь законопроекта и Минских соглашений может наделать шума. "Закон принимается, чтобы сохранить Украину в правовом поле реализации соглашений. РФ будет критиковать Украину якобы за отход от договоренностей, но привязка к ним сохраняется. РФ может использовать закон для пропаганды — пошумит, заявит, что Украина плохая. Но участники трехсторонней контактной группы и "нормандского формата" останутся на своих позициях", — считает Фесенко. В день регистрации законопроект о реинтеграции Донбасса уже успел раскритиковать представитель РФ в Минской контактной группе Борис Грызлов, заявив, что он противоречит "Минску".
Особый статус еще на год
В тот же день на сайте Рады появился еще один президентский законопроект №7164. Там сказано, что особый статус Донбасса надо продлить на год. Речь идет об особенностях реализации местного самоуправления в зоне АТО. Документ поддержали американцы. "Это позволит мирно урегулировать конфликт на востоке Украины", — считают в посольстве США в Киеве. Но пока непонятно, как законодательно будет реализовываться миссия "голубых касок" на Донбассе — в документах, опубликованных на сайте ВР, этой нормы нет.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: политика, Донбасс, статус, АТО, государство
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