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Сегодня утроп КПВВ «Новотроицкое» попал под обстрел
05.10.2017 13:30
Работа КПВВ «Новотроицкое» была приостановлена из-за обстрела со стороны боевиков, сообщает «ДонПресс».
Пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерий Карпиленко сообщил: «Из-за обстрела НВФ позиций Вооруженных сил Украины и возникновения угрозы гражданскому населению — пули летели в сторону дороги, пропуск и движение по дороге от Контрольного поста „Березовое 2“ и пропуск через КПВВ „Новотроицкое“ были временно приостановлены с 10:30 до 11:30».
Теги: Донбасс, обстрел, Новотроицкое, КПВВ
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