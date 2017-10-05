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Сегодня утроп КПВВ «Новотроицкое» попал под обстрел

05.10.2017 13:30
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Сегодня утроп КПВВ «Новотроицкое» попал под обстрел

Работа КПВВ «Новотроицкое» была приостановлена из-за обстрела со стороны боевиков, сообщает «ДонПресс».
Пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерий Карпиленко сообщил: «Из-за обстрела НВФ позиций Вооруженных сил Украины и возникновения угрозы гражданскому населению — пули летели в сторону дороги, пропуск и движение по дороге от Контрольного поста „Березовое 2“ и пропуск через КПВВ „Новотроицкое“ были временно приостановлены с 10:30 до 11:30».



Теги: Донбасс, обстрел, Новотроицкое, КПВВ
 
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