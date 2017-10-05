У Кучмы рассказали о прогрессе в Минских переговорах

05.10.2017 07:29

В России признали необходимость платить за потребленную воду, а координатора гуманитарной подгруппы пустят к пленным украинцам

Координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш планирует поездку в ОРЛО и проведает заключенных, а КПВВ "Золотое" могут открыть 20 октября. Об этом по результатам переговоров в Минске 4 октября рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Блок безопасности

"С большим сожалением украинская сторона отметила: РФ и ОРДЛО не выполняют взятые на себя обязательства в рамках соглашения о школьном перемирии", – отметила Олифер.

По ее словам, с 25 августа 2017 года незаконные вооруженные формирования ОРДЛО 979 раз обстреляли позиции украинских военных, в т.ч. из танков и артиллерии.

Кроме того, 3 октября на Мариупольском направлении (район н.п. Гнутово и Водяное) были использованы РСЗО "Град".

Всего, по данным , которые приводит Олифер, за время т.н."школьного перемирия" пятеро военных погибли, а еще 37 были ранены.

Также с 22 сентября 2017 года шесть раз были обстреляны населенные пункты – Гранитное, Марьинка, Зайцево, а 30 сентября 2017 года СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел в районе Станицы Луганской, что в очередной раз срывает выполнение рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств "и ставит под угрозу выполнение Минских соглашений в целом".

"В то же время, украинская сторона приветствует разворачивание передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Станице Луганской", – отметила Олифер.

По ее словам, в целом ситуация с безопасностью остается тревожной.

"Устойчивый и полноценный режим тишины – принципиальное условие для продолжения работы по гуманитарным, политическим и социальным вопросам", – написала она.

В этом контексте пресс-секретарь Кучмы напомнила, что одна из важных составляющих блока соглашений по безопасности – это возврат к линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, по которому:

Дебальцево должно быть под контролем Украины;

район Кальмиусского, Кумачово, Новоазовска и Саханки должен быть свобожден от тяжелого вооружения;

вдоль неподконтрольного Украине участка украинско-российской границы необходимо обеспечить зоны безопасности.

Гуманитарный блок

Олифер сообщила, что координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш планирует поездку в ОРЛО.

"Украина и ОБСЕ настаивают на том, чтобы среди других незаконно удерживаемых лиц господин Фриш получил возможность проведать Владислава Овчаренко и Дениса Секацкого, в посещении которых господину Фришу было отказано во время его предыдущего визита: крайне важно, чтобы представитель ОБСЕ мог выяснить, применялись ли к заложниками насилие и пытки", – отметила пресс-секретарь Кучмы, добавив, что остро стоит и вопрос идентификации местонахождения журналиста Станислава Асеева.

"Признание в РФ документов, выданных квазивластями ОРДЛО, захват предприятий и введение рублевой зоны на неподконтрольной Украине части Донбасса, установление псевдограницы, – все это является свидетельством регресса РФ в Минском процессе, где РФ является не посредником, а стороной конфликта", – передала Олифер позицию Украины.

Трехсторонняя контактная группа однозначно поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии 20 октября 2017 года КПВВ "Золотое", сообщила пресс-секретарь Кучмы, напомнив, что соответствующее решение лидеров стран Нормандской четверки было принято еще год назад, "однако ОРЛО продолжают блокировать этот вопрос".

В рамках экономической подгруппы представитель РФ признал необходимость оплаты долга за потребленную в ОРЛО воду и высказал готовность к участию в разработке механизма погашения задолженности в соответствии с украинским законодательством, рассказала Олифер.

Источник: https://www.segodnya.ua