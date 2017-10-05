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Архив - Донецкая область

В КРАМАТОРСКЕ СЕРИЙНЫМ МИНЕРОМ ОКАЗАЛСЯ ПОДРОСТОК

05.10.2017 17:47
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За последние полгода в Краматорске существенно участились сообщения о заминировании различных объектов. Так в полицию несколько раз сообщали о заминировании ЖД вокзала, различных учебных заведений, медицинских учреждений и так далее.

Каждый раз на сообщения о заминировании того или иного объекта оперативно реагировали сотрудники Краматорского отдела полиции, которые выезжали на указанные места с минерами и собаками, эвакуировали людей, проверяли территорию, но никаких взрывоопасных предметов не обнаруживали.

В течение нескольких месяцев правоохранители пытались разыскать шутника, которым оказался 17-летний подросток. Причину, по которой парень совершал подобные звонки установить так и не удалось. Сейчас малолетнему злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде семи лет лишения свободы.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Краматорск, подросток, мина
 
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