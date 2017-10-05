В Святогорске отгремел фестиваль юных журналистов

05.10.2017 14:30

С 28 сентября по 1 октября на базе оздоровительного комплекса «Жемчужина Донетчины» состоялся XV Открытый фестиваль детских и молодёжных СМИ Украины в Донбассе «Жми на RECord».

В этом году фестиваль собрал 130 представителей из Донецкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Черкасской, Николаевской областей. Их ожидала насыщенная программа, состоящая из мастер-классов от ведущих специалистов в медиа-сфере, различных тренингов, конкурсной программы и блиц-конкурса.

«В этом году уровень работ участников фестиваля не был достаточно высоким. Однако это свидетельствует как раз о необходимости проведения подобных форумов, чтобы давать юным коллегам больше возможностей для профессионального общения, а значит, и для улучшения собственных изданий, теле- и радиопередач», - рассказал председатель жюри фестиваля, секретарь Донецкого областного союза журналистов НСЖУ, и.о. директора филиала ОАО «НСТУ» «Донецкая региональная дирекция» Илья Суздалев.

По итогам фестиваля лучшим печатным СМИ признана «Родная дюжина» (Дружковка), лучшим Интернет-СМИ - общественная организация «ЮнПресКлуб (Горловка-Харьков)», лучшей в номинации «Радио» - медиа-группа «Mariupol Wave» (Мариуполь), в номинации «Фото» - Анна Стариченко («Родная дюжина», Дружковка).

В номинации «Телевидение» первого места не удостоился никто, зато второе разделили сразу три участника: редакция подготовки программ для детей и юношества, студия детского ТВ «Вместе» (Полтава), медиа-группы «П4ёлк@-nvk» (Покровск), медиа-группа «Академия» (Киев).

Отметим, что за 15 лет существования фестиваля «Жми на RECord», который проводится Донецким областным детско-молодёжным центром, его участниками стали более 1,5 тысячи юных журналистов.

Ольга НИКОЛАЕВА.