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Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы
Мариупольский госуниверситет открыл курсы Об Украине для учеников из АТО и оккупированного Крыма
Так на сайте вуза значится, что украиноведческие курсы для учеников с временно оккупированных территорий» будут проводится дистанционно.
По информации Минобразования, школьники бесплатно будут изучать украинский язык и литературу, историю Украины (6-9 классы и 10-11 классы), физическую и социально-экономическую географию Украины
Следует отметить, что электронные курсы разработаны на основе программ внешнего независимого оценивания знаний (ВНО). Они содержат теоретический материал, практические задания и подборку полезной литературы и интернет-ресурсов, которые помогут в обучении.
«Для обучения ученикам не нужно загружать личные данные и раскрывать свои IP-адреса. Это очень важно для школьников, проживающих на временно оккупированной и неподконтрольной территории Украины», – отмечает МОН.
Кроме того, доступ к материалам открыт и другим пользователям. Он станет полезен, например, тем, кто уже окончил школу и собирается поступать в украинские вузы, или старшеклассникам перед сдачей ВНО.
Напомним, как ранее писала Politeka, в сети разгорается скандал вокруг проекта Закона о юридическом образовании в Украине.
Источник https://politeka.net
Теги: Донбасс, университет, АТО
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