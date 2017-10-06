Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы

06.10.2017 21:05

Мариупольский госуниверситет открыл курсы Об Украине для учеников из АТО и оккупированного Крыма

Так на сайте вуза значится, что украиноведческие курсы для учеников с временно оккупированных территорий» будут проводится дистанционно.

По информации Минобразования, школьники бесплатно будут изучать украинский язык и литературу, историю Украины (6-9 классы и 10-11 классы), физическую и социально-экономическую географию Украины

Следует отметить, что электронные курсы разработаны на основе программ внешнего независимого оценивания знаний (ВНО). Они содержат теоретический материал, практические задания и подборку полезной литературы и интернет-ресурсов, которые помогут в обучении.

«Для обучения ученикам не нужно загружать личные данные и раскрывать свои IP-адреса. Это очень важно для школьников, проживающих на временно оккупированной и неподконтрольной территории Украины», – отмечает МОН.

Кроме того, доступ к материалам открыт и другим пользователям. Он станет полезен, например, тем, кто уже окончил школу и собирается поступать в украинские вузы, или старшеклассникам перед сдачей ВНО.

Напомним, как ранее писала Politeka, в сети разгорается скандал вокруг проекта Закона о юридическом образовании в Украине.

Источник https://politeka.net