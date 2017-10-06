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Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности
Важнейшая курортная зона нашей страны — Азовское море — находится в опасности, сообщает Стена.
Как выяснили журналисты, кое-где море отступило от берега на несколько десятков метров, а кое-где — на несколько сотен.
В частности, в Бердянском заливе Запорожской области море отступило от берега на несколько десятков метров, оставив после себя лишь илистое дно. А буквально неделей раньше в другой части азовского побережья море — мариупольской, «убежало» на рекордных 200 метров.
Людям только осталось любоваться красотами образовавшейся пустыни.
Спасатели аварийно-водолазной службы объясняют, мол, во всем виноват разбушевавшийся северо-восточный и восточный ветер. Вот сменится он, и соленая вода вернется к своему родному берегу. Поддерживают эту версию и некоторые украинцы.
«Ветер на юг или юго-запад повернет, и все вернется, — уверены многие «эксперты» в соцсетях. — Не паникуйте».
Другие же опасаются, что ничего просто так не бывает и, если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Третьи шутят, дескать, так и до цунами недалеко, настолько природа непредсказуема.
В свою очередь ученые считают, что причина отлива совершенно в другом.
По словам кандидата биологических наук, доцента кафедры зоологии и экологии Днепропетровского национального университета Романа Новицкого, ветер-ветром, но виноват человеческий фактор.
«Азовское море получает мало воды от своих притоков, потому что те все мелеют, — объяснил эколог Роман Новицкий. — Обычно осенью всегда падает уровень воды, но этот вообще какой-то маловодный год. Уровень грунтовых вод очень низкий, обмелели водохранилища. Это из-за всяких прудов и гребель, которые все строятся и строятся».
По словам эксперта, такое маловодье чревато для экосистемы, ведь там, где раньше была вода, росли камыши, а у рыб были нерестилища. Кроме того, если еще упадет уровень в водохранилищах, то не будет нормальной питьевой воды.
Местные жители считают, что время так называемого отлива можно использовать для уборки — почистить дно от ила, водорослей, мусора, опасных деревяшек и железяк.
Важнейшая курортная зона нашей страны — Азовское море — находится в опасности, сообщает Стена.
Как выяснили журналисты, кое-где море отступило от берега на несколько десятков метров, а кое-где — на несколько сотен.
В частности, в Бердянском заливе Запорожской области море отступило от берега на несколько десятков метров, оставив после себя лишь илистое дно. А буквально неделей раньше в другой части азовского побережья море — мариупольской, «убежало» на рекордных 200 метров.
Людям только осталось любоваться красотами образовавшейся пустыни.
Спасатели аварийно-водолазной службы объясняют, мол, во всем виноват разбушевавшийся северо-восточный и восточный ветер. Вот сменится он, и соленая вода вернется к своему родному берегу. Поддерживают эту версию и некоторые украинцы.
«Ветер на юг или юго-запад повернет, и все вернется, — уверены многие «эксперты» в соцсетях. — Не паникуйте».
Другие же опасаются, что ничего просто так не бывает и, если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Третьи шутят, дескать, так и до цунами недалеко, настолько природа непредсказуема.
В свою очередь ученые считают, что причина отлива совершенно в другом.
По словам кандидата биологических наук, доцента кафедры зоологии и экологии Днепропетровского национального университета Романа Новицкого, ветер-ветром, но виноват человеческий фактор.
«Азовское море получает мало воды от своих притоков, потому что те все мелеют, — объяснил эколог Роман Новицкий. — Обычно осенью всегда падает уровень воды, но этот вообще какой-то маловодный год. Уровень грунтовых вод очень низкий, обмелели водохранилища. Это из-за всяких прудов и гребель, которые все строятся и строятся».
По словам эксперта, такое маловодье чревато для экосистемы, ведь там, где раньше была вода, росли камыши, а у рыб были нерестилища. Кроме того, если еще упадет уровень в водохранилищах, то не будет нормальной питьевой воды.
Местные жители считают, что время так называемого отлива можно использовать для уборки — почистить дно от ила, водорослей, мусора, опасных деревяшек и железяк
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Азовское море, опасность
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