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Архив - Донецкая область

В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ

06.10.2017 15:15
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В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ

В ОГА дали добро. Но не для всех

В Донецкой области снова разрешена охота на диких животных. С началом боевых действий в нашем регионе запретили отстрел лис, кабанов, волков, зайцев и птицы. За три года их популяции значительно выросли и теперь волки и лисы доставляют массу проблем жителям сел. 

В облгосадминистрацию, в частности, поступали жалобы от фермеров Покровского и Константиновского районов.

По словам председателя ОГА, на охоту смогут выйти только специально сформированные группы. В них войдут представители штаба АТО, полицейские, опытные охотники.

Комплекс мероприятий по отстрелу диких животных уже разработан.



Автор статьи: Марина Пухир, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, животные, стрельба
 
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