В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ

06.10.2017 15:15

В ОГА дали добро. Но не для всех

В Донецкой области снова разрешена охота на диких животных. С началом боевых действий в нашем регионе запретили отстрел лис, кабанов, волков, зайцев и птицы. За три года их популяции значительно выросли и теперь волки и лисы доставляют массу проблем жителям сел.



В облгосадминистрацию, в частности, поступали жалобы от фермеров Покровского и Константиновского районов.

По словам председателя ОГА, на охоту смогут выйти только специально сформированные группы. В них войдут представители штаба АТО, полицейские, опытные охотники.



Комплекс мероприятий по отстрелу диких животных уже разработан.





