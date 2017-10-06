Журналист пояснил, в чем опасность исключения «Минска» из закона о реинтеграции Донбасса

06.10.2017 09:41

У Кремля появится инструмент для отмены антироссийских санкций в случае исключения из закона о реинтеграции пункта о Минских договоренностях. Как передает replyua.net, такую точку зрения на своей странице в соцсети в Facebook представил украинский журналист Роман Цимбалюк.



«На самом деле закон о деоккупации Донбасса никоим образом не влияет на расстановку сил в районе линии фронта, равно, как и на возможность освобождения Донецка и Луганска, поскольку Кремлю совершенно наплевать на украинские законы и межгосударственные договора. В этом можно обвинять Порошенко или кого-то еще, например, марсиан. Однако суть проблемы в том, что территория ОРДЛО де-факто контролируется Россией», - отметил Цимбалюк. С его слов, только силовой метод с расчетом на гибель множества людей может привести к освобождению временно неподконтрольных Киеву территорий. Также журналист отметил, что уходить из Донбасса Кремль не собирается.



«Важно здесь другое. Под Минские соглашения прикреплены санкции против России, и отмена из закона упоминания этого документа на земле ничего не поменяет, однако россияне получат поле для маневра, чтобы заявить, что Украина вышла из Минска-2, так что санкции срочно нужно отменить», - уточнил он.