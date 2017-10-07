На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков

07.10.2017 14:41

Трое горняков спасли из-под завалов на шахте «Белозерская» в Доброполье Донецкой области.

Об этом сообщил на своей странице в ФБ сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Авария на предприятии произошла вчера. Спасатели 12 часов занимались эвакуацией шахтеров из-под земли.

«Бойцы горно-спасательной службы спасли из-под завалов трех шахтеров. В эту секунду все поднимаются на поверхность. С возвращением» - написал Волынец.



Источник: «Вчасно»