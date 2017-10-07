Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста

07.10.2017 07:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста

Мариупольская школа №39 будет носить имя известного футболиста, заслуженного тренера Украины Виктора Прокопенко.

Общественные слушания прошли в школе, где учился известный спортсмен. Присутствующие единогласно поддержали присвоение учебному заведению имени Виктора Прокопенко. Об этом говорится на странице Кальмиусской районной администрации в Facebook , передает MRPL.CITY.

Напомним, Виктор Прокопенко родился в Мариуполе, где и начал блестящую карьеру футболиста. Играл в футбольных клубах «Черноморец» и «Шахтер». Выступал за олимпийскую сборную СССР и участвовал в 83-х матчах высшей Лиги чемпионатов СССР, где забил 13 голов. Был признан лучшим тренером «Черноморца» за всю историю клуба: под его руководством команда дважды завоевывала Кубок Украины и дважды выигрывала бронзовые медали чемпионатов Украины. Именно Прокопенко впервые вывел «Шахтер» в групповой турнир Лиги чемпионов, где команда играла наравне с «Динамо».

 



Теги: Донбасс, Мариуполь, школа, футболисты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх