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Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста
Мариупольская школа №39 будет носить имя известного футболиста, заслуженного тренера Украины Виктора Прокопенко.
Общественные слушания прошли в школе, где учился известный спортсмен. Присутствующие единогласно поддержали присвоение учебному заведению имени Виктора Прокопенко. Об этом говорится на странице Кальмиусской районной администрации в Facebook , передает MRPL.CITY.
Напомним, Виктор Прокопенко родился в Мариуполе, где и начал блестящую карьеру футболиста. Играл в футбольных клубах «Черноморец» и «Шахтер». Выступал за олимпийскую сборную СССР и участвовал в 83-х матчах высшей Лиги чемпионатов СССР, где забил 13 голов. Был признан лучшим тренером «Черноморца» за всю историю клуба: под его руководством команда дважды завоевывала Кубок Украины и дважды выигрывала бронзовые медали чемпионатов Украины. Именно Прокопенко впервые вывел «Шахтер» в групповой турнир Лиги чемпионов, где команда играла наравне с «Динамо».
Теги: Донбасс, Мариуполь, школа, футболисты
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