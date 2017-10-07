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Архив - Донецкая область

В Мариуполе на месте пожара нашли гранату

07.10.2017 13:24
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В Мариуполе на месте пожара нашли гранату

Пожарные в горевшем автомобиле обнаружили гранату.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

5 октября в 22:10 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Киевская в г.. Мариуполь Донецкой области. К месту происшествия были направлены дежурные подразделения 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

По прибытию спасатели выяснили, что пожар произошел в легковом автомобиле. На момент прибытия специалистов горение уже не происходило. При проведении разведки, в 22:22 пожарные под авто обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату.

К месту происшествия прибыли идентификатор и сотрудники Национальной полиции. В 23:59 было установлено, что неизвестный предмет - это ручная граната наступательного типа. Граната была изъята и обезврежена представителями Национальной полиции.

Источник: 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, спасатели, граната
 
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