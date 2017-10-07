Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе столкнулись два авто

07.10.2017 18:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе столкнулись два авто

В Мариуполе в ДТП разбились две иномарки.

Об этом 0629 сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Сегодня утром, около 10:00 на Флотской улиц произошло ДТП. Водитель автомобиля "Нисан" не убедился в безопасности своих действий и дорожной обстановки и совершил столкновении с автомобилем "Фольцваген".

В результате аварии оба авто сильно пострадали, у обоих разбиты бамперы.К частью, помощь медиков никому не понадобилась. На месте работали полицейские.

Был составлен протокол в отношении водителя "Ниссана" по ст.124КоАП Украины.



Теги: Донбасс, Мариуполь, авария, ДТП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх