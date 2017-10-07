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В Мариуполе столкнулись два авто
07.10.2017 18:03
В Мариуполе в ДТП разбились две иномарки.
Об этом 0629 сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Сегодня утром, около 10:00 на Флотской улиц произошло ДТП. Водитель автомобиля "Нисан" не убедился в безопасности своих действий и дорожной обстановки и совершил столкновении с автомобилем "Фольцваген".
В результате аварии оба авто сильно пострадали, у обоих разбиты бамперы.К частью, помощь медиков никому не понадобилась. На месте работали полицейские.
Был составлен протокол в отношении водителя "Ниссана" по ст.124КоАП Украины.
Теги: Донбасс, Мариуполь, авария, ДТП
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