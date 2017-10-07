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Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой
07.10.2017 17:44
Собственный корреспондент телеканала СТБ Андрей Почтев и оператор Артем Деженков попали под обстрел на позициях украинских военных под Красногоровкой в Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Почтев.
"Сегодня днем с Артём Деженков попали под жесткий обстрел на позициях под Красногоровкой, и только каким-то чудом не оказались в зоне поражения внезапно прилетевшей гранаты из ВОГа", - написал он.
Также журналист поблагодарил военных, которые укрыли их во время боя, а после помогли покинуть горячую точку.
"На прощание пацаны сказали, что сегодня у нас второй день рождения. Посему, с Днюхой тебя, Артем Дмитриевич...к слову, уже второй на этой неделе", - добавил Почтев.
Источник: kumar.dn.ua
Теги: Донбасс, журналист, Красногоровка, обстрел, СТБ
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