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ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПЦ «1700»
Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича Группы Метинвест подписал контракт с Primetals Technologies Austria GmbH на поставку оборудования для реконструкции листопрокатного цеха «1700» (ЛПЦ-1700) на сумму более $25 млн. Сообщает пресс-службагруппы Метинвест.
По условиям контракта австрийский партнер разработает детальный инжиниринг проекта реконструкции ЛПЦ-1700 и уже в 2018 году поставит новое оборудование, которое позволит увеличить производительность цеха, улучшить качество поверхности проката и снизить отходы производства при прокатке слябов. Завершение реконструкции и начало пуско-наладочных работ запланировано на 2019 год.
Ранее, в августе текущего года, ММК имени Ильича и Primetals заключили договор на разработку базового инжиниринга реконструкции листопрокатного цеха. Общие инвестиции Метинвеста в проект составят $85,5 млн.
Также, с 2016 года стороны реализовывают проект по строительству двухручьевой машины непрерывного литья заготовок и объектов внепечной обработки стали стоимостью $150 млн.
Вице-президент Primetals Technologies Austria GmbH Роберт Райзетбауер:
- Мы разработали для наших украинских партнеров комплексный проект по модернизации производства стали. После его завершения современное прокатное оборудование позволит увеличить диапазон продукции, выйти на принципиально новые показатели эффективности и оптимально использовать преимущества новой МНЛЗ.
Генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко:
— Мы собираемся на 80% заменить оборудование стана по производству рулона и сможем освоить выпуск продуктов с новыми потребительскими свойствами. Австрийские технологии, которые будут использованы, являются одними из лучших в мире. Реализация таких передовых технический решений откроют для Метинвеста широкие возможности для конкуренции на рынке горяче- и холоднокатаного рулона.
Источник: i24.com.ua
Теги: Донбасс, оборудование, Метинвест, ММК им. Ильича
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