- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Закон по Донбассу: кто будет руководить войсками19:52
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов 15:34
- ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПЦ «1700»14:08
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ
В подъезде одной из мариупольских многоэтажек появилась настенная живопись. И не самодеятельная (авторства подростков-хулиганов), а самая что ни на есть профессиональная. Об этом рассказывает dn.depo.ua.
Стены подъезда украшают проиведения мариупольской художницы Оксаны Гнатишин.
Дом 116 по улице Пилипа Орлика в апреле этого года перешел в ОСМД. Теперь доводят до ума многоэтажку жители самостоятельно. ЖЭК оставил после себя сплошной упадок. Стены подъезда напоминали декорации из фильма ужасов. Чтобы исправить эту ситуацию, обратились к специалисту.
"Ко мне обратились жители дома, попросили помочь обустроить свой подъезд. В тематике рисунка они меня не ограничивали. Только попросили, чтобы это было что-то позитивное, интересное и патриотичное и с привязкой к интерьеру. Я ... решила изобразить Мариуполь таким, какой он был много лет назад, еще без заводов. На стенах я схематично изобразила здания старой части города", - рассказывает мариупольская художница Оксана Гнатишин.
"Работа проходила в свободное мое время. С утра и до обеда, потому что мне надо было забирать дочку из школы. Начала еще летом, но потом из-за семейных обстоятельств работу останавливала. Всего на то, чтобы изобразить все это на стенах ушло 4-5 дней", - рассказывает художница.
Контуры Оксана наносила углем, потом раскрашивала акриловыми красками. До этого делала на бумаге эскиз гуашью. На покраску и роспись жильцы дома потратили около шести тысяч гривен.
Несмотря на то, что в Мариуполе больше распространены нетворческие профессии, Оксана считает, что вдохновение можно находить и в родном городе: "У нас много талантливых художников. Мы –потомки Куинджи (Архип Куинджи - художник-пейзажист родом из Мариуполя, - Ред.) как-никак! Путешествия, конечно, очень вдохновляют. Но в Мариуполе на самом деле есть много мест, где можно рисовать с вдохновением. Недавно мы проводили пленэр, на который приехали художники из разных уголков страны. Для рисования они выбрали разные локации - на холмах реки, на берегу моря, в центре города".
Гнатишин говорит, что готова создавать подобные картины и в других домах, ведь ее работа приносит людям радость: "Хотелось, чтобы люди, когда бегут на работу по этим лестницам, вдохновлялись, чтобы рисунки им настроение поднимали".
Источник: i24.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, подъезд, художница
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Закон по Донбассу: кто будет руководить войсками19:52
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов 15:34
- ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПЦ «1700»14:08
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- Столичные власти хотят снести рынок «Троещина»21:55
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- В базу "Миротворца" попал финалист украинского шоу "Голос.Дети" 21:25
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- УЧЕНЫЕ УЗНАЛИ ВОЗМОЖНУЮ РОДИНУ "ЛЕДЯНОГО ЧЕЛОВЕКА"20:48
- Вся правда о крепатуре - «боли в мышцах после тренировки»20:22
- Такі поцілунки визнали шкідливішими за сигарети20:05
- Закон по Донбассу: кто будет руководить войсками19:52
- Украинцы возглавили ТОП-5 по количеству получения вида на жительство в ЕС19:32
- Президент Туреччини врятував самогубця, той через два роки задушив чоловіка. Історія однієї благої справи19:06
- Вся правда о крепатуре - «боли в мышцах после тренировки»20:22
- Такі поцілунки визнали шкідливішими за сигарети20:05
- Составлен список самых бесполезных медицинских процедур16:07
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко14:31
- Кремль устроил ритуальные танцы, а на Донбассе возможно неудобное решение - известный политтехнолог13:40
- Ранее неизвестные "законы" долголетия индийских йогов13:03
- Путіну – 65. Якими були Сталін, Хрущов та Брежнєв у цьому віці10:42
- 5 помилок при нанесенні туші на вії, яких не варто допускатися10:23
- Пониженное давление: как помочь себе10:06
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Чем опасно низкое давление и как его лечить
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются
- У Меркель прокомментировали закон об особом статусе Донбасса