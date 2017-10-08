В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ

08.10.2017 21:39

В подъезде одной из мариупольских многоэтажек появилась настенная живопись. И не самодеятельная (авторства подростков-хулиганов), а самая что ни на есть профессиональная. Об этом рассказывает dn.depo.ua.

Стены подъезда украшают проиведения мариупольской художницы Оксаны Гнатишин.

Дом 116 по улице Пилипа Орлика в апреле этого года перешел в ОСМД. Теперь доводят до ума многоэтажку жители самостоятельно. ЖЭК оставил после себя сплошной упадок. Стены подъезда напоминали декорации из фильма ужасов. Чтобы исправить эту ситуацию, обратились к специалисту.

"Ко мне обратились жители дома, попросили помочь обустроить свой подъезд. В тематике рисунка они меня не ограничивали. Только попросили, чтобы это было что-то позитивное, интересное и патриотичное и с привязкой к интерьеру. Я ... решила изобразить Мариуполь таким, какой он был много лет назад, еще без заводов. На стенах я схематично изобразила здания старой части города", - рассказывает мариупольская художница Оксана Гнатишин.

"Работа проходила в свободное мое время. С утра и до обеда, потому что мне надо было забирать дочку из школы. Начала еще летом, но потом из-за семейных обстоятельств работу останавливала. Всего на то, чтобы изобразить все это на стенах ушло 4-5 дней", - рассказывает художница.

Контуры Оксана наносила углем, потом раскрашивала акриловыми красками. До этого делала на бумаге эскиз гуашью. На покраску и роспись жильцы дома потратили около шести тысяч гривен.

Несмотря на то, что в Мариуполе больше распространены нетворческие профессии, Оксана считает, что вдохновение можно находить и в родном городе: "У нас много талантливых художников. Мы –потомки Куинджи (Архип Куинджи - художник-пейзажист родом из Мариуполя, - Ред.) как-никак! Путешествия, конечно, очень вдохновляют. Но в Мариуполе на самом деле есть много мест, где можно рисовать с вдохновением. Недавно мы проводили пленэр, на который приехали художники из разных уголков страны. Для рисования они выбрали разные локации - на холмах реки, на берегу моря, в центре города".

Гнатишин говорит, что готова создавать подобные картины и в других домах, ведь ее работа приносит людям радость: "Хотелось, чтобы люди, когда бегут на работу по этим лестницам, вдохновлялись, чтобы рисунки им настроение поднимали".

Источник: i24.com.ua