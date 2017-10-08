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Закон по Донбассу: кто будет руководить войсками
В законопрект заложено создание специального штаба.
Изменение формата АТО на Донбассе, заложенное в президентском проекте закона, не подразумевает безграничную власть Генерального штаба ВСУ.
Об этом проинформировал "Эспрпессо.TV", ссылаясь на представителя президента в Верховной Раде, нардепа от БПП Ирину Луценко.
По словам представителя, в данном документе идет речь о создании "Объединенного оперативного штаба" (ООШ), а не об исключительной роли Генштаба ВСУ.
Кроме того, состав ООШ наполнят представителями различных военных и силовых органов, а также военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей.
В основные задачи оперативного штаба войдет определение деятельности в зоне АТО размещенных там подразделений ВСУ и других военных структур.
Теги: Донбасс, закон, Луценко, войска
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