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Боевики устроили в Тельманово охоту на "диверсантов"
09.10.2017 11:05
Сегодня утром боевики перекрыли движение транспорта в Тельманово, а также не пропускают к КПВВ «Гнутово», сообщает «ДонПресс».
Местные жители в социальных сетях сообщают, что транспорт через поселок практически не пропускают, так как боевики ищут диверсантов. По словам очевидцев, не пропускают даже транспорт, который направлялся в пункт пропуска Гнутово.
Люди пишут: «Для всех желающих ехать на Гнутово. Тельманово перекрыто. Проезда практически нет. Час в очереди, разворот и поездка назад на Еленовку. Ищут ДРГ». «Перед Тельманово устроили блок пост. Люди стоят уже 3-й час. Переписывают всех на бумажку».
Теги: Донбасс, Тельманово, дорога, блокпост, боевики, Гнутово
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