На горе Карачун открыли памятник Героям Небесной Сотни

09.10.2017 16:55

На горе Карачун, которая находится в районе города Славянск в Донецкой области, открыли памятник Героям Небесной Сотни и добровольцам, которые в 2014 году защищали территориальную целостность Украины, сообщает телеканал 112 Украина.

Во время торжественного открытия памятника волонтерской медалью "За освобождение Славянска" наградили представителей силовых структур, которые принимали участие в освобождении города в 2014 году. Посмертно награду получили 65 военнослужащих.

Также медалью "За освобождение Славянска" отметили мирных жителей, которые погибли за свою преданность Украине. Награду получили волонтеры и активисты, которые помогали Славянску до и после боевых действий.

Военный капеллан 81-й отдельной аэромобильной бригады отец Василий провел службу освящения памятника и поминальную литургию.