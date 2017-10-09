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На горе Карачун открыли памятник Героям Небесной Сотни
На горе Карачун, которая находится в районе города Славянск в Донецкой области, открыли памятник Героям Небесной Сотни и добровольцам, которые в 2014 году защищали территориальную целостность Украины, сообщает телеканал 112 Украина.
Во время торжественного открытия памятника волонтерской медалью "За освобождение Славянска" наградили представителей силовых структур, которые принимали участие в освобождении города в 2014 году. Посмертно награду получили 65 военнослужащих.
Также медалью "За освобождение Славянска" отметили мирных жителей, которые погибли за свою преданность Украине. Награду получили волонтеры и активисты, которые помогали Славянску до и после боевых действий.
Военный капеллан 81-й отдельной аэромобильной бригады отец Василий провел службу освящения памятника и поминальную литургию.
Теги: Донбасс, памятник, Небесная сотня, Карачун
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