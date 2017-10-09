Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)

09.10.2017 21:20

Жители зоны АТО на Донбассе, которые по какой-либо причине лишились паспорта, могут проехать через КПВВ в подконтрольную Украине сторону, передает MRPL.CITY.

По информации Донбасс SOS в Facebook, чтобы покинуть неподконтрольные территории Донбасса, можно проехать контрольный пункт въезда-выезда с другими документами, удостоверяющими личность, или их копиями, которые вам понадобятся при восстановлении паспорта, а также какое-либо формальное подтверждение у структур самопровозглашенной республики об утере паспорта. Причем чем больше документов будет представлено, тем быстрее осуществится преодоление блокпоста. Однако это касается только проезда на подконтрольную территорию Украины, обратный путь без паспорта закрыт.

Кроме того, необходимо предварительно уведомить Координационный Центр о планируемом пересечении по номеру +38 068 351 09 63.

На КПВВ сотрудники погранслужбы обязаны пропустить потерявшего паспорт гражданина согласно пункту 7.13 Временного порядка, однако если пропуску через блокпост препятствуют без каких-либо законных оснований, следует вызывать наряд полиции для составления протокола о нарушении.

Источник: https://from-ua.com