ПОКРОВСК: ВОДОКАНАЛ ГОТОВИТ НОВЫЙ ТАРИФ НА ВОДУ

09.10.2017 11:35

«Покровскводоканал» начал процедуру расчета нового тарифа за поставку воды и водоотведение. Об этом в ходе заседания комиссии по взысканию долгов с населения сообщил директор коммунального предприятия Михаил Дитковский

«Кампания «Вода Донбасса» подняла стоимость своих услуг на 37%. Кроме того подорожали электроэнергия и газ, – прокомментировал Михаил Иванович, – поэтому мы начали процедуру расчета нового тарифа и до конца года вопрос должен решиться».

По словам Михаила Дитковского, прежде чем поднять тариф на воду для жителей Покровска в городе пройдут общественные слушания. Руководитель водоканала призвал также не наращивать долги и не надеяться на субсидии, а вовремя платить по счетам.

«Девяносто процентов населения нашего города платежеспособно и может позволить себе платить за воду. Просьба отнестись к этому с ответственностью», – сказал Дитковский. По словам Михаила Ивановича на сегодняшний день уже двадцать три дома отключены от водопровода.

Отключение идет с видимым разрывом. Бригада отрезает часть трубы и затем кроме задолженности людям приходится платить еще и за повторное подключение. Многие абоненты заключили договора с «Покровскводоканалом» на погашение задолженности в рассрочку. Таким образом, удалось взыскать около шестидесяти тысяч гривен.

Автор статьи: Елена Еленина, журналист

Источник: http://zi.dn.ua