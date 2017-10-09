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Реинтеграция Донбасса: в законопроект хотят внести два важных пункта
Ко второму чтению в законопроекте по освобождению Донбасса могут появиться новые изменения
В президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей могут внести вопрос оккупированного Крыма и верификацию вывода российских войск с Донбасса. Об этом заявил на круглом столе в Киеве глава фракции БПП Артур Герасимов, передает "Интерфакс-Украина".
Речь идет о рассмотрении законопроекта во втором чтении, куда хотят добавить Крым.
"Действительно, вопрос Крыма будет ко второму чтению в этом законе. Кроме того, второй вопрос, предложенный нашими коллегами из "Народного фронта", который мы полностью поддерживаем в этом законе, – это вопрос верификации вывода российских войск с оккупированной территории", – сказал Герасимов.
Народный депутат от "Народного фронта" Вадим Кривенко также подтвердил идею верификации вывода российских войск.
"По нашему мнению, это должны быть два рапорта – от министра внутренних дел и министра обороны. На основании этих двух рапортов президент подписывает указ. Есть мнение, и я буду на этом настаивать, чтобы этот указ еще был утвержден и Верховной Радой, чтобы мы включили парламентский механизм, а не только президент что-то подписывал бы", – рассказал он.
По его словам, уже есть готовность главы МВД Арсена Авакова подписать такой рапорт, которым будет определено, что вся оккупированная территория будет под контролем Нацгвардии и Нацполиции.
Напомним, 6 октября Верховная Рада сегодня приняла за основу президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (реинтеграция Донбасса).
Немногим позже депутаты поддержали за основу и в целом президентский законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Новым законом предлагается временно ввести особый порядок местного самоуправления на Донбассе через год после вступления в силу данного документа.
Касаемо голосования за законопроекты, то Петр Порошенко обрушился с критикой на депутатов за их поведение в парламенте и нежелание голосовать.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, законопроект
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