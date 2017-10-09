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В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"
Боевики в "ДНР" в оккупированном поселке Бойковское (бывшее Тельманово в Донецкой области) проводят подомовую перепись жителей, проверяют магазины и организации, полностью перекрыв населенный пункт на въезд и выезд.
Об этом пишут очевидцы в соцсетях, сообщает ОстроВ.
Отмечается, что оккупанты закрыли указанный населенный пункт, чтобы произвести проверку населения и организаций, а также информацию о трудоустройстве местных жителей. С какой целью это осуществляется - неизвестно.
"Наш поселок закрыт. Переписывают население и проверяют магазины на сертификаты качества и трудоустройство. Также проверяют организации, - написал один из пользователей.
В соцсетях уточняется, что боевики ходят по дворам, проверяют паспорта, телефоны и личный автотранспорт. По слухам, циркулирующим среди жителей поселка, силовики "ДНР" ищут "украинских диверсантов".
"Ищут ДРГ!!!!!! Не рекомендую ехать в Тельманово!!!!!!!" - предупреждают друг друга жители.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, диверсанты
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