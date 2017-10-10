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Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
Приказ о расстреле двух КамАЗов с российскими наемниками в оккупированном Донецке в мае 2014 года отдал действующий в то время «премьер-министр ДНР» Александр Бородай, пишет donpress.
Такое заявление сделал экс-командир НВФ «Восток», бывший глава «государственного комитета безопасности ДНР» Александр Ходаковский. Так, обращаясь к экс-командиру горловских боевиков Игорю Безлеру, он написал: «И ты, и Стрелков прекрасно знаете, что аэропорт был организован не мной, а Бородаем, и что расстрел КамАЗов был спровоцирован им, потому что ему нужна была картинка, но упорно приписываете это мне, человеку, который как раз делал все, чтобы картинки не было. Даже выход [ополчения] из аэропорта произошел по команде Бородая, который напрямую общался с командиром батальона добровольцев, с которым у меня лично даже связи не было, и я поддерживал контакт только через своих… Это все детали, но они показывают, что зная правду — а вы не можете ее не знать, — вы идете сознательно против нее».
Известно, что 26 мая 2014 года в оккупированном Донецке были расстреляны два КамАЗа, которые, по словам боевиков, вывозили раненых из зоны боевых действий в Донецком аэропорте. По одной из версий, на борту находились представители Чечни, воевавшие на стороне «ДНР». «Народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев заявлял, что только в одном в автомобиле, перевернувшемся в районе детской больницы на Киевском проспекте, было 35 погибших, 15 раненых.
Теги: Донецк, Донбасс, расстрел, кадыровцы
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