Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы

10.10.2017 14:16

Писатель и советник главы так называемой "ДНР" Захар Прилепин спустя долгое время после ликвидации одиозных боевиков Арсения Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви) сделала заявление об их убийцах. Об этом передает apostrophe.ua.

"Несмотря на всякую трепотню с украинской стороны, я прекрасно знаю — даже поименно! — кто убил Моторолу, кто убил Гиви. Это сделала та сторона, Киев. В убийствах участвовали диверсанты, находившиеся непосредственно в Донецке. В одном случае была женщина", - заявил Прилепин.

При этом соратник боевиков добавил, что планирует поставить памятник Мотороле в Славянске Донецкой области и считает это своей задачей.

Напомним, Моторола был подорван в лифте в Донецке 16 октября 2016 года.

Главарь террористической группировки "Сомали" Гиви был убит 8 февраля 2017 года на базе боевиков.

В обоих случаях представители так называемой "ДНР" обвиняли в ликвидации боевиков украинские спецслужбы.