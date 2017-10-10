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Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
Писатель и советник главы так называемой "ДНР" Захар Прилепин спустя долгое время после ликвидации одиозных боевиков Арсения Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви) сделала заявление об их убийцах. Об этом передает apostrophe.ua.
"Несмотря на всякую трепотню с украинской стороны, я прекрасно знаю — даже поименно! — кто убил Моторолу, кто убил Гиви. Это сделала та сторона, Киев. В убийствах участвовали диверсанты, находившиеся непосредственно в Донецке. В одном случае была женщина", - заявил Прилепин.
При этом соратник боевиков добавил, что планирует поставить памятник Мотороле в Славянске Донецкой области и считает это своей задачей.
Напомним, Моторола был подорван в лифте в Донецке 16 октября 2016 года.
Главарь террористической группировки "Сомали" Гиви был убит 8 февраля 2017 года на базе боевиков.
В обоих случаях представители так называемой "ДНР" обвиняли в ликвидации боевиков украинские спецслужбы.
Теги: Донецк, Донбасс, Киев, ликвидация, ДНР, боевики, Захарченко, Гиви
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