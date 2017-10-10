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Как менялся состав российской оккупационной группировки на Донбассе
10.10.2017 12:16
Военные эксперты группы "Информационное сопротивление" показали, как изменялся формат и состав бандформирований на Донбассе.
Об этом сообщается на сайте "ИС", передает 62.ua.
"Если в 2014 году, в начале российского наступления, целью вооруженных формирований оккупанта было максимально дестабилизировать Донбасс, то в 2017 году это уже другой уровень - переформатировать "армейские корпуса" "Л-ДНР" в полноценные структуры Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что три года назад террористами руководили местные боевики, "казаки", представители ФСБ России, ГРУ и Генштаба оккупантов. Сегодня же подразделениями террористов командует штаб 8-й общевойсковой армии Южного округа ВС РФ.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ФСБ, ГРУ, ДНР, ЛНР, боевики, казаки, террористы, оккупанты
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