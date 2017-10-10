"Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек

10.10.2017 10:04

Жители оккупированного Донецка, поддерживающие “народную республику”, уверены, что останутся без украинской пенсии после принятой реформы. Выплат из РФ они не ждут, так как считают “ДНР” частью Украины.

Пользователь Марина Григорьева опубликовала в соцсети разговор с “ватной” знакомой, передает “Диалог.UA”. "Слышала о новой реформе в Украине? Чем дальше, тем хуже. Короче, нам с тобой пенсии не видать. Ото, твои дети и будут тебя кормить... А если не смогут наши дети нас содержать, то наше место в доме престарелых", - заявила дончанка. На вопрос о том, не собирается ли Владимир Путин платить пенсию жителям так называемых “Л/ДНР”, сторонница “русского мира” заявила, что такой милости ждать не приходится. “Та, ты шо? Какой Путин? Мы же - Украина! Вооот. Я дождалась от нее этой фразы! Мы же - Украина!!!” – резюмировала Григорьева.