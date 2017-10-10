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Маниакальное желание власти "вечного" хозяина Кремля: экс-советник Путина предупредил, на что готов президент РФ ради нового срока
Бывший советник президента Российской Федерации Андрей Илларионов предполагает, что хозяин Кремля намерен умело манипулировать населением страны при помощи оккупированных территорий, передает dialog.ua.
Террористические "ДНР" и "ЛНР", в отличие от самопровозглашенного Приднестровья, имеют общую границу с Российской Федерацией, поэтому аннексия Донбасса может стать для Владимира Путина отличным шагом в предвыборной кампании. Такое мнение высказал бывший советник президента Российской Федерации Андрей Илларионов.
"В какой-то момент, например, перед "выборами" 2024 года он (Путин - ред.) может сказать: когда я заступал на пост президента, границы России были вот такими, а сейчас посмотрите – она вот такая, плюс Крым, плюс Южная Осетия, плюс Донбасс, плюс, возможно, еще Беларусь, без Вейшнории. Смотрите, какая страна стала", - отметил дипломат.
Также Илларионов подчеркнул, что именно такие манипуляции Владимир Путин будет использовать, чтобы вновь ввести россиян в заблуждение. "У нас идет исторический процесс объединения крупнейшего в мире разделенного народа. Это поистине историческое достижение", - дополнил экс-советник цитату российского президента.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, граница, выборы президента, оккупация, ДНР, ЛНР
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