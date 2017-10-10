Мариуполь выйдет на всеукраинский марш за права животных

10.10.2017 09:52

В Мариуполе пройдет всеукраинский марш в защиту прав животных.

Жители Мариуполя, Киева и Львова, Днепра, Одессы и других городов страны одновременно выйдут на шествие, чтобы защитить права животных.

Марш за права животных пройдет 15 октября в 12:00, говорится на странице организаторов.

«Мы устали слушать пустые обещания власти и смотреть на бездействие правоохранительных органов. Права животных - это не пустые слова в законе, а защита и ответственность», — говорится в сообщении.

Инициатор марша - зоозащитная инициатива UAnimals.



Источник: «Вчасно»