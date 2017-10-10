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Мариуполь выйдет на всеукраинский марш за права животных
10.10.2017 09:52
В Мариуполе пройдет всеукраинский марш в защиту прав животных.
Жители Мариуполя, Киева и Львова, Днепра, Одессы и других городов страны одновременно выйдут на шествие, чтобы защитить права животных.
Марш за права животных пройдет 15 октября в 12:00, говорится на странице организаторов.
«Мы устали слушать пустые обещания власти и смотреть на бездействие правоохранительных органов. Права животных - это не пустые слова в законе, а защита и ответственность», — говорится в сообщении.
Инициатор марша - зоозащитная инициатива UAnimals.
Источник: «Вчасно»
Теги: Донбасс, Мариуполь, права, защита животных
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