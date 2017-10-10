"Может, на Донбассе русские "второго сорта", или как Захарченко и Ко устроили для жителей "республики" геноцид", - блогер

10.10.2017 11:05

Цены на основные продовольственные товары в Донецке и Москве одинаковые при том, что в "ДНР" минимальная пенсия 2730 руб., а в Москве - 11561 руб. А некоторые продукты в оккупированном Донецке даже дороже, чем в Москве. Об этом пишет блогер Фашик Донецкий, сообщает "Диалог.UA".

Он сопоставил цены с помощью онлайн-ресурса "Ценомер" и сделал вывод, что в "народной республике" власти устроили ее жителям геноцид, поскольку цены на основные продукты таковы, что у большинства жителей "ДНР" нет возможности даже удовлетворять минимальные потребности организма в питании. Вот что пишет блогер по этому поводу. "Пока ватка орет, что они типа русские и в то же время не выбрасывает украинский паспорт, сейчас немножко потыкаю палочкой в глазики ватке - буду бить по больному, то есть по холодильнику.

Поехали. Минимальная пенсия теперь в недоразумении аж 2730 фублев. Мы строим шось там равных людей, так пишут на плакатах и баннерах в оккупации? Та ну на*уй. Давайте смотреть по сути. Есть такой замечательный сайт, называется "Ценомер". Давайте сравним цены в мокселе и в оккупированном Донецке и увидим, что такое геноцид. Напомню ватанам: в мокселе минимальная пенсия 11561 фублей или в 4 раза выше, чем в Донецке. Оу! Что за геноцид ? Или на Донбассе не такие же русские, как в москве? Или может на Донбассе русские второго сорта? Или они вообще не русские, а донбаситы? За что подыхали одоробла тогда. По-моему об кого-то вытерли ноги. Интересно, об кого? А теперь берем палочку и тыкаем в глазик.

Смотрим на сайт внимательно. Сравниваем цену на лук. Ого! Цена в принципе одинаковая. Выходит доходы в оккупированом Донецке, как в москве, ведь цена на лук 25-30 фублей. Смотрим дальше на сайт и сравниваем цены с реалиями оккупации. Су*а, морковка оказалось бандеровкой - в Донецке меньше, чем за 25 фублей морковку не купишь, а в мокселе можно купить и за 20.

Смотрим дальше, продолжаем геноцидить. Цена на растительное масло 90 фублев в мокселе, а в оккупированом рф Донецке тоже 90 фублев. Су*а,неужели зряплаты и пенсии одинаковые, как в Донецке, так и в мокселе? Так... Кто у нас еще бандеровец из продуктов... Сахар. Сахар - это вообще правосек: цена на сахар в аналоге атб, пятерочке, в мокселе 39 фублев, а в Донецке 45 фублев за кг. Ну а хули нет?

В Донецке ж достаток выше. Тадам! И снова русня показывает, кто русские, а кто недорусские: в немытой рис круглозерный 35 фублев, а в Донецке 50-60 средняя цена за кг. Это потому, что в москве живут правильные русские, а на Донбассе живут смерды, будьте в курсе. Цены на яйца в принципе одинаковые как в мокселе, так и в Донецке - 50-60 фублев. Это потому, что доходы одинаковые и зряплаты тоже. Кто считает иначе, того срочно на подвал. Соль тоже в Правом Секторе состоит: Цена в Донецке на соль выше, чем в мокселе - 25 в Донецке и 20 в мокселе. Фак. Даже хлеб в Донецке стоит как в мокселе - в супермаркете пятерочка 15 ржублей, в Донецке 17. Недорусские, ау! Вам не кажется, что вас имеют? Продолжаем тыкать палочкой.

Смотрим на цены и снова сравниваем. Бананы. Су*а, и они тоже пятая колонна. В мокселе бананы стоят от 70 фублев, в оккупации 75-90 фублев. Это потому, что зряплаты одинаковые в москве и в Донецке и потому что захараст любит покушать вкусно. Многие фото не удалось сделать качественно, но напишу просто список цен по оккупированому Донецку. Курс 2,16, если шо: сметана -35 фублей стакан 200 грамм, помидоры 50 фублев и выше, огурцы 37 фублев, кетчуп 50-70 фублев, колбаса минимум 150 фублев варенка, сосиски нормальные 240 фублев, не сосиски со вкусом сосисок, сыр минимум 290 фублев, макароны 35 фублев 500 гр,мука 35 фублев, виноград от 50 фублев местный, импортный от 100 фублев, арбузы 20 фублев, дыня 50-60 фублев, картошка- 18-20 фублев (вне оккупации до 5 грн в сетках, ага). Забыл. Мясо в мокселе в среднем в 2 раза дороже. Только минимальная зряплата в москве 17 561 фубль. Напомните мне, какая минимальная зряплата в Донецке? Если не ошибаюсь, то дворники в жэк ах получают по 4-5 тыс фублей максимум. Мораль: ватка, как оно себя чувствовать недорусскими? Как оно - иметь недопаспорт, недореспублику, но московские цены? Не слышу…